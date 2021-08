Llueven propuestas de reforma laboral: el Gobierno busca marcar la agenda

La salida de la pandemia se presenta para el sector privado como la oportunidad para rediscutir el marco legal laboral y semana a semana surge una nueva propuesta. El Gobierno buscará esta semana ganar esa agenda y analizará con sectores afines medidas para la próxima década.

Uno de los puntos que los empresarios tienen en cuenta es que el Gobierno negocia un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde se apela a la generación de empleo desde el sector privado.

Tras las elecciones, empresarios apurarán su estrategia para terminar con la "ley antidespidos"

El planteo de los ejecutivos se basa en que bajo el esquema actual, los costos y riesgos son altos para asegurar la generación de puestos de trabajo y buscan que los cambios entren en la agenda. Es un foco que ya plantearon a los representantes del FMI durante su paso por Buenos Aires .

Kozack y Cubeddu del FMI se reunieron con empresarios y gremios en su paso por Buenos Aires

La idea más reciente la planteó el titular de Aluar y Fate, Javier Madanes Quintanilla, que propone avanzar con la jubilación anticipada en los casos de los trabajadores que estén licenciados por edad de riesgo durante la pandemia. El planteo de un "modelo prejubilatorio fue de forma amplia", aclaró el empresario este fin de semana.

"Para la gente licenciada por edad estamos hablando de cerrar un ciclo de relación laboral antes pero por un par de años ", dijo en declaraciones a AM 750 y admitió que "se necesita acuerdo con gremios y el trabajador".

La ola de propuestas la inauguró en los últimos meses el textil Teddy Karagozian, dueño de TN Platex, con la idea de una "mochila argentina" que permita a los trabajadores llevar consigo su fondo de indemnización de empresa a empresa y bajar el costo del sistema para los empleadores.

Karagozian, con Massa y Fernández en su planta de La Rioja

También los industriales Pyme del IPA presentaron un proyecto para reformular el sistema de indemnizaciones con la creación de un fondo especial financiado con el aporte de empresas y administrado por Anses, que permitiría también ofrecer créditos blandos a trabajadores y pymes y cobrarse ante un despido o a la hora de jubilarse.



En el mientras tanto, los vacíos también dan lugar a nuevas interpretaciones, como la propuesta de Daniel Funes de Rioja, el abogado laboralista que preside la Unión Industrial Argentina (UIA) de exigir la vacunación y sancionar o descontar los días de quienes no concurran al trabajo por no estar inoculados contra el coronavirus. Los gremios calificaron a la idea de "bravuconada". El Gobierno la descartó y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reiteró que "la política sanitaria no la dicta la UIA".

La UIA abrió la caja de pandora por las vacunas y el trabajo

Tras los cruces, la semana pasada el Gobierno pasó de página con la UIA "a una agenda de propuestas", explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas . El jueves, en paralelo con una reunión tradicional del establishment como es el Council of the Americas, el Gobierno buscará trazar su agenda en terreno amigo: el "Congreso de la Producción y el Trabajo", junto a cámaras pymes de distintos sectores, industriales y trabajadores.

"Queremos empezar a salir de la pandemia, de los temas de reactivación a corto plazo y empezar a clarificar la Argentina de toda la década. Qué queremos para cada sector", detalló Kulfas.

Para eso están convocados al Museo del Bicentenario los representantes de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), los metalúrgicos (Adimra) y el Consejo Agroindustrial y los titulares de UOM, Uocra y Smata, entre otros. La cita es el jueves a las 11, con Kulfas y sus pares de Trabajo, Claudio Moroni; de Economía, Martín Guzmán, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca .

Los empresarios creen que la Argentina tiene un "hábitat hostil" para las pymes

El Congreso, del que participarán empresarios como Daniel Herrero de Toyota, José Martins del Consejo Agroindustrial, y desde los gremios Antonio Caló por la UOM, Ricardo Pignanelli de Smata y Gerardo Martínez de Uocra, entre otros. Busca fijar los "lineamientos para construir un modelo que ponga a la producción y el trabajo argentino como eje central de la reconstrucción" pospandemia en una agenda de largo plazo.