La crisis energética derivada del conflicto en Medio Oriente cobró su primera gran víctima en la industria aérea. Spirit Airlines cesó operaciones este sábado, marcando el fin de la aerolínea tras el fracaso de un plan de rescate por u$s 500 millones. De acuerdo con Reuters, el colapso de la aerolínea, precipitado por el fuerte aumento en los precios del combustible durante los dos meses de guerra con Irán, implicará la pérdida de miles de empleos. El desenlace también representa un revés político para el presidente Donald Trump, quien había propuesto una inyección de u$s 500 millones para rescatar a la empresa, pese a la oposición de asesores y de sectores del Partido Republicano en el Congreso. Reuters destaca que la caída de Spirit refleja las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, incluso bajo un frágil alto el fuego. Aunque la aerolínea ya enfrentaba dificultades financieras, la situación se volvió insostenible ante la disrupción del suministro energético, con Irán restringiendo el tráfico en el Estrecho de Ormuz y tensiones en puertos de la región. Estas presiones dispararon el precio del combustible para aviones en 80% desde febrero. Según el Índice Argus, el galón pasó de 2.50 dólares a 4.51 dólares al cierre de abril en hubs como Chicago, Houston y Nueva York. La viabilidad de Spirit se desmoronó al no asegurar financiamiento ni del gobierno ni de acreedores. Reportes de The Wall Street Journal y CBS News señalan que el plan contemplaba que el gobierno de Estados Unidos adquiriera hasta 90% de la compañía, e incluso se evaluó integrar parte de su flota en operaciones militares, una opción que no prosperó ante resistencias internas. El modelo de ultra bajo costo de Spirit quedó fuera de realidad frente al nuevo entorno. Tras haberse declarado en bancarrota el verano pasado por segunda vez en menos de un año, su plan de reestructura estimaba un precio del combustible de entre 2.14 y 2.24 dólares por galón para 2026 y 2027. Con precios actuales que duplican esas previsiones, ni la reducción de su flota —a entre 76 y 80 aeronaves— fue suficiente para evitar el cierre. La combinación de deuda elevada y costos energéticos disparados terminó por hacer inviable la operación. El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, cuestionó la viabilidad del modelo incluso con apoyo gubernamental. Lo calificó como “un experimento interesante” que “ha fracasado”, al no lograr cubrir costos operativos. Spirit defendió su estrategia al señalar que sus clientes valoran las tarifas bajas y el esquema de servicios adicionales, aunque ese modelo enfrentó sus mayores desafíos en un entorno de costos crecientes. Spirit Airlines, que durante años operó rutas de bajo costo entre Estados Unidos y destinos turísticos mexicanos como Cancún, fue un actor clave en la presión a la baja de tarifas en el mercado transfronterizo. Su salida no solo afecta a pasajeros en Estados Unidos, sino que también tiene implicaciones para México. La desaparición de este competidor podría traducirse en menor oferta en rutas internacionales y, potencialmente, en un encarecimiento de los boletos hacia destinos clave.