La conectividad aérea de Colombia tendrá uno de sus movimientos más importantes de los últimos años. La reconocida aerolínea Qatar Airways anunció oficialmente que comenzará a operar vuelos hacia Bogotá desde el próximo 22 de julio de 2026, convirtiéndose en una de las primeras compañías de Oriente Medio en conectar de manera directa con la capital colombiana. La nueva operación hará parte de la ruta Doha-Bogotá-Caracas y contará inicialmente con dos frecuencias semanales, programadas para los miércoles y domingos. Con este anuncio, la compañía catarí ampliará su presencia en América Latina y llegará a un total de 16 rutas activas en la región. La aerolínea confirmó que los vuelos arrancarán oficialmente el 22 de julio de 2026. La ruta tendrá origen en Doha, capital de Catar, hará escala en Bogotá y posteriormente continuará hacia Caracas, Venezuela. Según informó la compañía, los horarios fueron diseñados para facilitar conexiones hacia destinos de alto movimiento internacional como Australia, China, Japón, Corea del Sur, Líbano y Emiratos Árabes Unidos. Esto permitirá que viajeros colombianos tengan acceso más rápido a múltiples mercados asiáticos y del Medio Oriente. Además, la llegada de Qatar Airways representa un hecho histórico para la aviación regional, ya que será la primera aerolínea del golfo Pérsico en conectar directamente con Venezuela y una de las pioneras en unir a Colombia con Oriente Medio mediante operaciones regulares. En su primera etapa, Qatar Airways operará dos vuelos por semana entre Doha, Bogotá y Caracas. Las frecuencias estarán disponibles los miércoles y domingos, aunque la compañía no descarta aumentar la operación en el futuro dependiendo de la demanda. La empresa aseguró que esta expansión hace parte de una estrategia para fortalecer la conectividad global entre América Latina y Asia, una región que cada vez genera más oportunidades comerciales y turísticas para Colombia. La aerolínea también destacó que el nuevo trayecto permitirá conexiones mucho mas fluidas desde el Aeropuerto Internacional Hamad, considerado uno de los más modernos y premiados del mundo. La entrada de Qatar Airways al mercado colombiano no solo representa una nueva alternativa para los viajeros internacionales, sino también una apuesta por fortalecer la economía, el turismo y la inversión extranjera. Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo señalaron que esta nueva ruta es resultado de una agenda de cooperación adelantada entre Colombia y Venezuela para impulsar la conectividad regional y facilitar el intercambio empresarial con Medio Oriente. La ministra Diana Marcela Morales Rojas aseguró que la operación refleja la confianza internacional en Colombia y en las políticas de apertura aérea impulsadas por el Gobierno nacional. La nueva conexión también permitirá potenciar la estrategia turística “Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza”, acercando viajeros provenientes de Asia, Oceanía y Medio Oriente a destinos colombianos que buscan ganar protagonismo internacional. Gracias a esta operación, los viajeros colombianos podrán acceder más fácilmente a ciudades estratégicas de Asia y Oceanía mediante conexiones desde Doha. Entre los destinos que tendrán enlaces optimizados aparecen: Esto podría generar un incremento importante en el turismo internacional y facilitar nuevas oportunidades para empresarios, inversionistas y exportadores colombianos interesados en abrir mercados fuera de América. Qatar Airways es reconocida globalmente por sus estándares de servicio, experiencia premium y conectividad internacional. La compañía ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores aerolíneas del planeta gracias a la calidad de sus cabinas, atención al cliente y operaciones globales. Actualmente, la empresa opera más de 160 destinos internacionales y mantiene una de las redes de conexión más importantes entre Europa, Asia, África y Medio Oriente.