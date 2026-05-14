Hay un dato que la mayoría de los argentinos que planifican un viaje al exterior desconoce: el día de la semana en que comprás el pasaje puede hacer una diferencia de hasta el 37% en el precio final. No es magia ni suerte, es una lógica de mercado que las aerolíneas aplican de forma sistemática. Según datos de Skyscanner y Expedia, los mejores días para comprar vuelos internacionales desde Argentina son el martes y el miércoles. Las aerolíneas, incluida Aerolíneas Argentinas, ajustan sus tarifas a principios de semana después de los picos de demanda del fin de semana, cuando más personas buscan y reservan vuelos. El viernes y el domingo son, en contraposición, los días más caros. La razón es concreta: concentran la mayor cantidad de viajeros de negocios y turistas que cierran sus reservas antes del fin de semana. El lunes a la tarde también aparece como una ventana válida, aunque más acotada: es cuando las aerolíneas terminan de actualizar sus valores tras el alza del fin de semana, y algunas tarifas todavía no subieron del todo. Para vuelos internacionales desde Argentina, la ventana ideal de compra es: En el calendario argentino, las fechas de mayor precio coinciden con las vacaciones de verano (diciembre, enero y febrero), las vacaciones de invierno (julio) y la Semana Santa. Comprar en esas ventanas de alta demanda casi siempre implica pagar más. Además del día y el horario, el calendario comercial argentino ofrece oportunidades concretas para conseguir pasajes más baratos: Activar alertas de precio en Skyscanner o Google Flights para el destino que buscás es la herramienta más efectiva. El sistema avisa cuando la tarifa baja, sin necesidad de revisar todos los días. El pasaje más barato no es el que aparece primero, sino el que se compra en el momento exacto.