La lowcost Flybondi sumó una nueva ruta interprovincial a su oferta aérea. Con esta nueva conexión que une Córdoba con Jujuy, la aerolínea apuesta a una mayor conectividad sin pasar por Buenos Aires. “Esta nueva opción no solo amplía la conectividad, sino que también es una oportunidad para que más personas puedan viajar y descubrir nuevos lugares, con tarifas accesibles. El primer vuelo tuvo muy buena ocupación y recepción por parte del público”, señaló Javier Soto, gerente Sr. Comercial de Flybondi. La nueva ruta contará con tres frecuencias semanales -martes, jueves y sábados- y los pasajes ya se encuentran disponibles desde $ 49.410 final por tramo. “Jujuy viene impulsando una agenda muy activa de desarrollo, con una mirada puesta en ampliar su conectividad con la región. Y Córdoba continúa consolidándose como un hub estratégico dentro de la red argentina”, comentó Paz Lovisolo, la nueva CEO de la línea aérea que asumió el pasado 2 de febrero, en el marco de una reconfiguración del management tras el ingreso del fondo COC Global Enterprise como accionista mayoritario y en plena etapa de expansión de la compañía. El recambio directivo se da en un momento de definiciones estratégicas para Flybondi, que anunció a principios de este año una inversión estimada en u$s 1700 millones para ampliar su flota, con el objetivo de avanzar sobre nuevos destinos en América Latina y el Caribe. Actualmente, la compañía opera con 15 aeronaves: trece Boeing 737-800 NG de 189 asientos bajo modalidad dry lease, además de otro equipo del mismo modelo y un Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros incorporado bajo esquema ACMI. Entre sus destinos domésticos se encuentran: Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia y El Calafate.