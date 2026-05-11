La aerolínea española Plus Ultra confirmó que suspenderá todos sus vuelos entre Colombia y España a partir del próximo 2 de junio, una decisión que sacude al sector aéreo internacional y deja en incertidumbre a cientos de pasajeros que ya tenían reservas programadas para los próximos meses. La compañía anunció el cierre temporal de sus operaciones en el país debido al aumento histórico en los costos del combustible y a las dificultades económicas que enfrenta el mercado aéreo. La empresa, que operaba rutas entre Madrid, Bogotá y Cartagena, informó a agencias de viaje y aliados comerciales que el complejo panorama internacional terminó haciendo insostenible mantener sus trayectos desde Colombia. El impacto de la crisis geopolítica en Oriente Medio, sumado al incremento del precio del queroseno y las cargas operativas locales, terminó golpeando directamente la rentabilidad de la operación. Según explicó la aerolínea, uno de los factores más críticos fue el aumento acelerado del combustible de aviación en varios mercados internacionales. La compañía aseguró que, en algunas regiones, el precio del carburante llegó a duplicarse en cuestión de semanas, afectando seriamente las finanzas de las rutas de largo alcance. Sin embargo, la situación colombiana terminó agravando aún más el escenario. Plus Ultra señaló que operar en Colombia se volvió especialmente costoso por cuenta de las altas tasas aeroportuarias, los impuestos aplicados al sector y el incremento de los costos estructurales de funcionamiento. A esto se suma otro problema clave para las aerolíneas: muchos de los tiquetes vendidos ya tenían tarifas cerradas, por lo que no era posible trasladar el aumento del combustible al precio final pagado por los pasajeros. La compañía aseguró que implementará medidas para reducir el impacto sobre los viajeros afectados por la suspensión de operaciones. Entre las alternativas que comenzarán a ofrecerse aparecen los reembolsos, cambios de itinerario y posibles soluciones de reubicación conforme a la normativa aérea vigente. Miles de colombianos habían adquirido vuelos para viajar a España durante la temporada de mitad de año, especialmente entre junio y agosto, por lo que la noticia genera preocupación entre quienes planeaban vacaciones, estudios o reencuentros familiares en Europa. La aerolínea también indicó que trabajará directamente con agencias de viaje y operadores turísticos para coordinar los procesos de atención y respuesta a los usuarios afectados. La suspensión de vuelos comenzará oficialmente el 2 de junio de 2026. Desde esa fecha, Plus Ultra dejará de operar sus frecuencias entre Colombia y España, rutas que venían funcionando desde julio de 2022. Durante su presencia en el país, la aerolínea alcanzó a operar tres frecuencias semanales, conectando principalmente Madrid con Bogotá y Cartagena. Incluso, meses atrás había aumentado parte de sus operaciones debido al crecimiento de pasajeros entre ambos países. La decisión marca un nuevo golpe para el mercado aéreo internacional en América Latina, donde varias compañías enfrentan fuertes presiones económicas por el incremento del combustible, la inflación global y los altos costos de operación. Mientras suspende sus operaciones en territorio colombiano, la compañía confirmó que concentrará parte de su estrategia en otros destinos latinoamericanos considerados más rentables en el contexto actual. Entre los mercados que fortalecerá aparecen: La empresa considera que estos mercados ofrecen actualmente mejores condiciones operativas y mayor estabilidad financiera frente al complejo panorama internacional.