El salto de dos gobernadores peronistas y el punto de quiebre con Milei: qué pasó en el CFI

La reunión entre el ministro del Interior Guillermo Francos y seis los gobernadores del PRO y la UCR, más el jefe de gobierno porteño, el gobernador de Córdoba y representantes de Misiones, Salta, Tucumán y Catamarca arrancó tensa y con una discusión de alto voltaje. Los presentes le pusieron una condición innegociable a cambio de votar esta semana la ley ómnibus en el Congreso como quiere el presidente Javier Milei: coparticipar una parte del impuesto PAÍS a las operaciones con moneda extranjera que se incrementan con la devaluación.

El exministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio ofició de conciliador. Francos -y el vicejefe de gabinete José Rolandi- respondió que no podía cerrar el tema pero ofreció avanzar al respecto a futuro. Le dijeron que no.

Primero intervino el santafesino Maximiliano Pullaro que ya recibió el primer latigazo con la cancelación del envío de fondos a la Universidad Nacional de Rosario. Después lo hizo Martín Llaryora de Hacemos por Córdoba que levantó su perfil esta última semana. Ambos subrayaron que la coparticipación del 30% del impuesto PAÍS tiene que figurar en el texto que se lleve el miércoles al recinto. El otro 70% quedaría para Nación.

Los gobernadores ofrecieron incluso darle el mismo fin actual, destinar ese porcentaje a financiar viviendas sociales, prestaciones del PAMI, obras de infraestructura económica y fomento al turismo nacional. Y destacaron que si no hay acuerdo habrá una lluvia de recursos judiciales porque, advirtieron, el impuesto venció hace un mes después de cinco periodos fiscales de vigencia. El Gobierno en cambio sostiene que sigue vigente hasta diciembre de este año.

Guillermo Francos con gobernadores, entre ellos Frigerio, Macri, Torres, Pullaro y Orrego

Tras media hora de conversación Francos se retiró. Antes de subirse al mismo vehículo en el que se desplazaba hasta el 9 de diciembre Eduardo ‘Wado' de Pedro, respondió a los periodistas que "estamos trabajando". Para fortalecer su mensaje levantó el pulgar derecho sin agregar palabras.

Adentro siguieron conversando por una hora más. Jorge Macri y Frigerio ordenaban el intercambio. Varios quedaron convencidos de que había acuerdo. Por eso dijeron que están para facilitar la media sanción de la ley esta misma semana. Francos les pidió que escribieran lo pedido. Al contrario de lo que transmitieron los más jóvenes, un experimentado negociaron entendió que Francos sólo se comprometía a darles una respuesta.

Bloques divididos y artículos en riesgo

Durante la segunda parte de la reunión los diputados presentes de distintos bloques explicaron los problemas para aprobar algunos artículos. La mayoría de las bancadas no están unificadas y eso pone en riesgo la aprobación completa de la ley. De hecho el chubutense Ignacio Torres se mostró sorprendido: el texto oficial dio marcha atrás con el acuerdo que él mismo hizo con el Gobierno Nacional en torno a la pesca. Está casi seguro de que será uno de los rechazos en el recinto.

Hacemos Consenso Federal es uno de los bloques sin unidad a pesar de los esfuerzos de Miguel Angel Pichetto. Los socialistas por ejemplo no acompañan. En la cumbre y por ese mismo grupo estuvieron Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot y el cordobés Carlos Fernández, hombre alineado con Juan Schiaretti.

Fernández fue uno de los más prudentes, tanto como el diputado Ricardo López Murphy que llegó como a todas las reuniones de impecable camisa blanca y con su mochila en los hombros. Fue sin auto y pidió a otros diputados si lo podían alcanzar hasta su casa.

Jorge Macri tomó la posta en la segunda parte de la cumbre, ya sin los funcionarios nacionales presentes

La prudencia fue explicada por varios en la fragilidad de las conversaciones. Tenían razón: los desmintió el propio Francos dos horas después y mientras Milei retuiteaba un mensaje en el que a los dialoguistas llamaron "el bloque extorsión".

"Tuvimos una reunión muy positiva con los gobernadores. Nos expresaron voluntad de acuerdo. El gobierno ya dijo que todo lo fiscal lo conversaremos más adelante con todas las provincias y el Congreso. No vamos a discutir temas fiscales en esta ley", aclaró. Palabras similares habían usado los gobernadores que en redes sociales celebraron el "diálogo", "consenso" y hasta la "unión" por sobre las diferencias.

Lo que en realidad quieren los diputados del "bloque extorsión" es seguir viviendo del negocio de la política.



No tuvieron problema en darle facultades extraordinarias a CFK, Alberto y Kicillof. Siempre estuvieron cómodos con el modelo progre y estatista. — Joaquín de la Torre (@delatorrej) January 29, 2024

Al mismo tiempo la oficina de prensa del presidente Milei difundió este breve mensaje: "El impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante". La captura del tuit pasó de teléfono en teléfono vía whatsapp. Más de uno quedó asombrado. "Qué raro", expresó uno de los participantes de la reunión a este diario. Otros insistieron en calmar ánimos con el argumento que todo el paquete fiscal estará atado a otra negociación, incluso los aspectos que el propio Gobierno exige. Para esos, fue un 'empate'.

La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante. — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 30, 2024

Una imagen resume la incertidumbre de anoche. A las 20.30 en la esquina de San Martín y Paraguay, a 100 metros del Consejo Federal de Inversiones donde tuvo lugar la cumbre, conversaban y gesticulaban Emilio Monzó, Diego Santilli y Rodrigo De Loredo, tres de los principales negociadores de la ley ómnibus en el Congreso. Santilli representó al PRO en ausencia de Cristian Ritondo y repetía sin dudar que su bloque quiere sesionar y votar la ley esta semana. De Loredo hablaba poco. Y Monzó dijo que todavía faltaba para cerrar las conversaciones.

Evidentemente Monzó fue uno de los que no quedó convencido. En el encuentro explicó su preocupación sobre la votación en particular. Nadie se animó a arriesgar el ‘poroteo' en una ley que quedó con unos 386 artículos Cada uno puede generar distinta reacción en cada provincia. Las privatizaciones por ejemplo generan un intenso debate. Por eso el día de hoy será clave y se definirán más detalles.

Hay tres grupos entre los eventuales aliados del Gobierno. Los que quieren que toda empresa estatal a privatizar sea debatida en el Congreso. Los que proponen una solución intermedia -como el PRO- y los que no opinan. El texto obligatoriamente deberá ser equilibrado para contener todas las pates.

El salto de dos gobernadores del PJ

En la reunión no se oyó a los representantes ni de Tucumán ni de Catamarca. En sus respectivas provincias sólo confirmaban que los gobernadores -Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil- no serían de la partida. Finalmente por el gobierno tucumano estuvo el subrogante Sergio Mansilla -vicepresidente de la Legislatura- y el presidente del nuevo bloque Independencia, Agustín Fernández. El diputado Fernández fue uno de los 55 firmantes del dictamen de comisiones que habilitó el tratamiento de la ley ómnibus en el recinto. Y el único de Unión por la Patria en acompañar. El día después rompió con UP.

Por los catamarqueños estuvieron el vicegobernador Rubén Dusso y el senador Guillermo Andrada. A Jalil lo sumaron el fin de semana y a diferencia de Jaldo que estaba en Buenos Aires para seguir de cerca las charlas, se encuentra en España junto al jujeño Carlos Sadir y el salteño Gustavo Sáenz en una gira en busca de inversiones para el litio. La presencia de Dusso y Andrada terminó de blanquear el salto de Jalil.

En el inicio de la gestión de Guillermo Francos, conferencia con Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Martín Llaryora

Después de haber hecho campaña a favor de Sergio Massa también Salta acompaña. Como Misiones, ambas provincias integran la bancada Innovación. De ese grupo sólo no mandó representante el rionegrino Alberto Weretilneck pero sí lo hizo Rolando Figueroa. En nombre de Neuquén fue el diputado Osvaldo Llancafilo el diputado que asumió en lugar de "Rolo".

De la cumbre participaron, además de Frigerio, Llaryora, Pullaro, Torres y Macri, el chaqueño Leandro Zdero, y el sanjuanino Marcelo Orrego. El correntino Gustavo Valdés no fue pero públicamente apoyó la ley y pidió que Nación coparticipe impuestos porque son las provincias las que más aportan. Alfredo Cornejo (Mendoza) estaba volviendo de la Feria Internacional de Turismo por lo que en su nombre hablaron los diputados Lisando Nieri (exministro de Hacienda) y Pamela Verasay.

Por Salta se sumó Pamela Calletti mientras que por el Frente Renovador de la Concordia (Misiones) estuvo Alberto Arrúa. El diputado llegó con lo justo al Congreso, fue una banca en duda pero gracias al crecimiento de Sergio Massa entre las PASO y la General finalmente ingresó.