"Tiene que aprobarse": el giro de un gobernador clave para que salga el proyecto

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció a favor de que el próximo martes se apruebe la Ley Ómnibus llamada "Bases" en el Congreso luego de las modificaciones que realizó el Poder Ejecutivo sobre el capítulo fiscal que fue removido del proyecto.

"Me parece que es muy importante lo que suceda el lunes, el martes. Nosotros vamos a estar viajando, reuniéndonos con gobernadores y con legisladores para que el martes haya la sanción de una ley", sostuvo Llaryora, quien ahora se muestra activo para que la medida se apruebe.



Hasta esta semana, el gobernador cordobés se mostraba reticente a que se aprobara la medida pero con cierto dialogo con el Gobierno, ahora luego de que desde el Poder Ejecutivo realizara las modificaciones Llaryora se puso al frente de la campaña a favor de la ley.

Llaryora aseguró que trabajará para que salga la Ley Ómnibus

"Yo personalmente voy a estar el lunes, el martes, trabajando con los legisladores para poder llegar a un acuerdo y que podamos tener una ley que pueda ser buena para la Argentina", sostuvo en diálogo con Radio 10 y cambió su postura inicial.



Llaryora suma el apoyo cordobés clave para la Ley Ómnibus de Milei

Hasta hace tan solo unas horas, el gobernador peronista consideraba que el proyecto del Ejecutivo podía "reventar el tejido productivo de la Argentina", pero ahora afirmó que trabajará junto a otros gobernadores, lo que le suma grandes chances a Milei de aprobar la ley Bases.

"Hay que elevar la discusión, salir de las amenazas y las chicanas para construir una alternativa en conjunto. La próxima semana es una semana bisagra, hay que tener ley. Hay que sacar la ley", subrayó Llaryora, gobernador en una provincia donde para las presidenciales arrasó Milei.



Impuesto a las Ganancias: qué pasa ahora que el Gobierno retiró el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus

Este cambio de postura se conoce luego de que el viernes por la noche, el ministro de Economía, Luis Caputo, revelara que el Gobierno bajaría el capítulo fiscal de la ley y con eso el intento de subir retenciones, uno de los puntos que más criticaban desde Córdoba.

"Hay que generar las modificaciones que sean necesarias, pero tampoco se puede dejar lo fiscal como diciendo 'bueno, después vemos'. Hay cosas fiscales que a lo mejor pueden integrarse. No es un ‘después vemos', hay cosas que tienen que salir. No es menor que salga o no la ley", consideró durante la entrevista.