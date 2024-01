Cumbre ampliada de gobernadores para condicionar el ajuste y la letra chica

Distintos operadores de la oposición dialoguista organizan una reunión donde estén representadas todas las ligas de gobernadores para terminar de consensuar el acuerdo que permita la aprobación de la ley ómnibus en el Congreso tras las concesiones que hizo el gobierno de Javier Milei. Incluso invitaron al peronista de Tucumán Osvaldo Jaldo que armó bloque propio en Diputados y sondearon al catamarqueño Raúl Jalil y al santiagueño Gerardo Zamora, ambos de Unión por la Patria.

En principio la cumbre de gobernadores reunirá a la mayoría de los diez de Juntos por el Cambio, más la liga de los provinciales (Salta, Misiones, Neuquén y Río Negro) y el cordobés Martín Llaryora que dio un giro y pidió la aprobación urgente. En Tucumán le confirmaron a El Cronista que Jaldo viajará esta tarde a Buenos Aires para estar cerca de las conversaciones y acompañar a los diputados de su provincia pero hasta este mediodía descartaba su presencia en el encuentro.

En Neuquén Rolando 'Rolo' Figueroa liberó su agenda y en Santa Cruz el flamante gobernador Claudio Vidal recibía la visita, justo hoy, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El mandatario, de origen sindical pero no kirchnerista, ya acordó con Nación el traspaso a la provincia de áreas no exploradas de YPF y mantiene un bajo perfil nacional pero en permanente diálogo -y amigable- con La Libertad Avanza. Río Negro esta vez se bajó de la cumbre: el gobernador Alberto Weretilneck sigue en reposo tras una intervención cardíaca y no enviará representante.

En ese contexto el oficialismo cuenta de a uno los votos para llegar a 129 que garantice el quórum y la media sanción en Diputados. Hacemos Coalición Federal acompañará según indiquen los gobernadores; Independencia, el nuevo bloque de tres legisladores tucumanos votará a favor de la ley mientras el resto de los tucumanos prometió al menos acompañar los artículos a favor de la provincia. En el Senado el gobernador de Tucumán prometió el voto de Sandra Mendoza. Dicen que llamó al senador Juan Manzur pero no aclaró qué conversó.

A pesar de los puentes tendidos con la liga del norte, este diario también confirmó que no serán de la partida, al menos en forma presencial, ni el peronista Jalil, ni el salteño Gustavo Sáenz, ni el jujeño radical Carlos Sadir. Invitados por la Unión Europea el domingo tienen como destino una gira a España, Alemania, Bélgica y Francia en busca de inversiones para el litio. Un dato importante: en la comitiva hay representantes de la Secretaría de Energía de la Nación y de YPF litio.

Reunión de JxC y cumbre ampliada en el CFI

Los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos se reunieron la semana pasada en el CFI

La reunión de gobernadores tendría lugar en las oficinas del CFI a partir de las 19. Antes hay cruces y conversaciones permanentes vía telefónica para puntear la letra chica del borrador que pasó el Gobierno y que en Casa Rosada dan por definitivo. Por Diputados, estarían entre otros Miguel Pichetto, jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal que suma 23 diputados nacionales y que lidera negociaciones que inclinan la balanza hacia uno y otro lado.

A modo de previa y a condición de que se expliciten los cambios acordados a la ley el sábado hubo un encuentro vía zoom entre Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Ignacio Torres (Chubut); Leandro Zdero (Chaco); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Jorge Macri (CABA); Carlos Sadir (Jujuy); Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).

Apenas el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le comunicó a Pichetto la intención de sesionar este martes, el diputado coordinó con su bloque y los gobernadores un encuentro para hoy a última hora. Desde el viernes hasta este domingo hubo intercambio de correcciones a la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que quedó reducida casi a la mitad del original presentado por Milei.

A pesar de la mutilación que sufrió el proyecto, el Presidente tiene el objetivo de que la media sanción esté antes de que arranque febrero. Por eso la premura por cerrar los detalles que faltan.

Varios gobernadores confían en que en las próximas semanas se habilite el tratamiento de Ganancias para garantizarse recursos coparticipables a pesar de las palabras del vocero presidencial Manuel Adorni que este lunes confirmó que se retira del debate.

"Nos conviene a las provincias porque es coparticipable pero Nación también recauda", argumentaba un importante dirigente provincial preocupado, como el resto, porque en cada declaración los funcionarios de Milei apuntan que "el ajuste lo harán las provincias" y derraman un manto de dudas respecto a la honestidad de los legisladores.

El Presidente lo repitió este fin de semana: no negociará su promesa de déficit 0. Y los gobernadores buscan atajos para no perder partidas.

Los más apremiados en recuperar Ganancias son los del Norte. Pero también está en juego el impuesto PAÍS y demandas puntuales. Por ejemplo Tucumán, que ya se garantizó mantener beneficios para la actividad cítrica y azucarera, espera certezas respecto al bioetanol, una preocupación compartida con Córdoba y Santa Fe. De la misma manera las provincias productoras de hidrocarburos tienen sus exigencias.

El sinnúmero de particularidades llevó a los mandatarios a tratar de ordenar en una misma reunión la mesa de negociaciones.

El fin de semana Llaryora operó mediáticamente desde Córdoba a favor de la ley. Si bien fueron los diputados de su provincia los que más protestaron por la marcha atrás en algunos acuerdos -el schiarettista Carlos Gutiérrez y el presidente del PRO Oscar Agost Carreño- está convencido de que fue "un error" recortar todo el paquete fiscal. En Gobierno charlan con varios gobernadores sobre la posibilidad de avanzar en el Congreso con el blanqueo y otros temas una vez que se haya aprobado lo que quedó de la ley ómnibus.

Aunque resista la presión La Libertad Avanza está condicionada por los gobernadores. Aún cuando en forma ajustada saliera la media sanción falta una instancia. El pacto que se selle en la mesa de gobernadores habilitaría el tratamiento y sanción de la ley en el Senado.