Ley Bases: dos senadores indecisos llamaron a no dar quórum y complican al Gobierno

Dos senadores que hasta el momento no habían manifestado su postura en relación con la aprobación de la Ley Bases llamaron este martes a no dar quórum para la votación en el recinto y complican los planes del Gobierno.

Se trata de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, quienes afirmaron en redes sociales que el oficialismo "quiere cambiar" el aumento de regalías mineras que había prometido para que firmen el dictamen.

A través de un video, los dos legisladores señalaron la existencia de una "gran trampa legislativa".

"Dentro de esa ley hay un centenar de otras leyes. ¿Y qué sucede con eso? En el eventual caso que tenga una aprobación en general, por más cambios que hagamos en algunos articulados, como pedir la no privatización de Aerolíneas Argentinas o del Correo, todos esos cambios van a volver a Diputados y ellos pueden ratificar el texto original, por lo que todos los cambios que hagamos los senadores pueden ser completamente en vano", explicó Carambia.

"Hace una semana el Gobierno necesitaba los dictámenes para tratar las leyes. Nosotros firmamos en disidencia para permitir eso, pero a cambio negociamos con el Ejecutivo que se incorpore un artículo que le permita a las provincias cobrar más regalías minerías. Hoy, lamentablemente, ya lo quieren cambiar, no quieren cumplir con lo pactado. Esto nos hace pensar que todos los cambios que hagamos a favor del pueblo, mañana no van a ser respetados", agregó.

Ambos senadores, además, denunciaron "presiones" del Gobierno para acceder a cambiar lo pactado días atrás.



"Hace varios días que estamos sufriendo presiones del Gobierno nacional respecto a esto y realmente ellos no cumplieron, quieren cambiar lo acordado. Sabemos que el lobby minero es muy grande, que las empresas mineras deben estar intentando manipular el voto de los senadores y quieren cambiar ese artículo. Ayer hasta la fueron a ver a Natalia (Gadano) para decirle que querían cambiarlo", señaló Carambia.

"Desde nuestro bloque creemos que hoy la prioridad no es la Ley Bases, son los jubilados. Primero debemos tratar ese tema con el paquete fiscal, para que el Gobierno no tenga ninguna excusa para pagarle a los jubilados, Por eso le pedimos a nuestros compañeros que mañana no den quórum", concluyó el santacruceño, que al igual que Gadano era considerado un "indeciso" de cara a la votación de este miércoles.

La oposición necesita 36 ausencias para tirar abajo la sesión. Con el rechazo rotundo de los 33 senadores de Unión por la Patria, más la negativa a no dar quórum de los dos legisladores patagónicos, el Gobierno estaría a una sola ausencia de perder el round y quedarse sin Ley Bases.