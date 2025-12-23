¿Apoyo o rechazo? Qué dice la calle de las reformas de Milei para el mundo laboral, previsional y penal

El presidente Javier Milei recibió un espaldarazo en los comicios de octubre cuando más del 40 por ciento del electorado acompañó a sus candidatos, pero los sondeos siguen mostrando la fragilidad de la microeconomía cotidiana, por ejemplo, con altos porcentajes de endeudamiento para comprar alimentos.

El sondeo de diciembre realizado por Management & Fit indagó sobre la percepción de los encuestados sobre el costo de la vida cotidiana y las expectativas sobre el futuro desempeño del gobierno libertario en la materia.

En una mirada más general del asunto, la situación del país despierta más sentimientos negativos que positivos, con un -53,8 contra 44%.

Esos números de mantienen prácticamente inalterados si se los compara con las mediciones de julio y septiembre.

Eso mismo sucede cuando se consulta sobre cuándo va a mejorar: allí la diferencia es que 6 puntos que antes consideraban que habría un crecimiento en un año ahora migraron, casi en las mismas proporciones, a dos posiciones dicotómicas: más se esperanzan en que será en 6 meses y otro tanto cree que no mejorará.

Las dificultades para cubrir los gastos se mantienen en un 50% de los encuestados. Aumentan entre mujeres y personas del nivel educativo bajo.

Un 83.2% menciona haber modificado sus consumos debido a la crisis económica, siendo la postergación de compras no esenciales la primera mención, con el 21.

Endeudamiento

A los encuestados se les pidió pensar “en un mes típico” y 3 de cada 10 dijeron que les “cuesta mucho” pagar las deudas ya adquiridas.

Entre segmentos poblacionales, el endeudamiento bajo se destaca en el nivel educativo alto, mientras que el alto endeudamiento lo hace entre mayores de 40 años y el nivel educativo bajo.

Más del 50% toma deudas con tarjetas de crédito, mientras que con casi 20% cada uno aparecen los “préstamos personales”, los “prestamos de billeteras” y los “préstamos a familiares”.

La compra de alimentos y cubrir los gastos del mes es mencionado como el principal motivo para endeudarse por el 34.6%, seguido de poner o sostener un emprendimiento o negocio por el 15.4%.

Más del 30% se divide entre aquellos que “no puede cumplir con los pagos” que adeuda y aquellos que “casi no llegan”.

Fin de año y vacaciones

Un 46.5% menciona que estas fiestas “llega peor” en comparación con un año atrás.

Respecto a la temporada 2026, 7 de cada 10 menciona que no se irán de vacaciones argumentando como principal motivo la falta de dinero.

Los motivos por falta de dinero aumentan 8 puntos respecto a enero de este año.

Ficha Técnica