La Ciudad de México inauguró este 11 de mayo de 2026 el nuevo Tren Ligero “El Ajolote”, una obra de modernización que conectará de manera más rápida, segura y eficiente a miles de personas que diariamente se trasladan entre Tasqueña y Xochimilco. El proyecto incorpora 17 nuevos trenes eléctricos y duplicará la capacidad de usuarios al pasar de 130 mil a 250 mil pasajeros al día. Durante la inauguración, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que el nuevo sistema representa una transformación para la movilidad del sur de la capital y destacó que el ajolote simboliza la capacidad de adaptación, resistencia y renovación de la ciudad. “La transformación viaja en tren”, afirmó la mandataria capitalina al presentar la nueva generación del Tren Ligero. En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, señaló que las obras representan un acto de justicia social, ya que fortalecen el derecho a la movilidad y permiten a miles de familias reducir tiempos de traslado, acceder a transporte limpio y mejorar su calidad de vida. El Tren Ligero “El Ajolote” recorrerá el trayecto entre la terminal Tasqueña y Xochimilco, fortaleciendo la conexión de varias colonias y pueblos del sur de la Ciudad de México. La ruta facilitará los traslados diarios de estudiantes, trabajadores y habitantes de alcaldías como Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Con la modernización integral del servicio, el gobierno capitalino busca disminuir tiempos de espera, ofrecer mayor seguridad a los pasajeros y mejorar la conectividad con el Metro de la CDMX, especialmente con la Línea 2 que llega hasta Tasqueña. Además de conectar estas estaciones y colonias, el nuevo Tren Ligero permitirá una movilidad más eficiente hacia centros escolares, hospitales, zonas comerciales y espacios turísticos como los canales de Xochimilco. El proyecto incorpora 17 nuevos trenes eléctricos que permitirán duplicar la capacidad de atención diaria. De acuerdo con Clara Brugada, el objetivo es consolidar un transporte moderno, sustentable y accesible para las familias que viven en el sur de la capital. Jesús Esteva Medina explicó que la obra forma parte de la estrategia de electromovilidad impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación, con beneficios como menos emisiones contaminantes, menos ruido y trayectos más ágiles. También destacó que la movilidad debe entenderse como un derecho y no como un privilegio. El Tren Ligero “El Ajolote” mantendrá conexión directa con la terminal del Metro Tasqueña, facilitando el traslado hacia el centro y norte de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas recomendaron a los usuarios revisar los horarios actualizados y considerar esta ruta como una alternativa para reducir tiempos de traslado. La jefa de Gobierno aseguró que la modernización del Tren Ligero forma parte de una política de obras permanentes para fortalecer la movilidad en la capital. “Invertir en transporte es invertir en calidad de vida”, afirmó Clara Brugada durante la inauguración de “El Ajolote”, el nuevo símbolo del transporte público del sur de la CDMX.