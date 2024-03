Las señales a China del Gobierno y los dólares que pone en juego la Argentina

El gobierno de Javier Milei no sólo intenta retener el financiamiento que el país que lidera Xi Jinping tiene comprometido en obras de infraestructura, también monitorea de cerca las señales inciertas que envía la principal economía asiática y el coletazo que puede generar en las exportaciones de la Argentina un nuevo enfrentamiento con Estados Unidos.

Lejos de cortar vínculo con la República Popular China, en una visita reciente, el Embajador en Argentina, Wang Wei, recorrió junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella, la planta modelo del Frigorífico Gorina, en La Plata, la mayor exportadora cárnica del país que destina a su vez más del 70% de su producción a este mercado asiático .

"Con este tipo de encuentros queremos mejorar nuestro vinculo comercial y de amistad entre nuestros países y fortalecer la confianza hacia todo el potencial de nuestros productos cárnicos", señaló Vilella.

Además de carne y otros productos regionales, el destino oriental es uno de los principales para el mercado de la soja lo que explica la relación asimétrica, a favor de China que exporta productos con valor agregado .

En ese sentido, los datos del primer mes del año sobre intercambio comercial entre la Argentina y China mostraron que las exportaciones alcanzaron los u$s 454 millones lo que significó un crecimiento interanual de 10,7%, mientras que las importaciones, por u$s 1012 millones, cayeron 11,6% en el mismo período.

En consecuencia, la balanza comercial resultó deficitaria en u$s 558 millones para la Argentina y mostró el mayor saldo negativo con un país en el mes.

El déficit con China fue 2,7 veces mayor al del segundo rojo que tuvo Argentina con un país, en este caso, Alemania (u$s 208 millones) destacó un informe de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) y agregó que en enero de 2024 , el principal país de Asia fue el segundo destino de las exportaciones argentinas (8,4% del total) y el primero en origen de las importaciones (22%).

China tambalea

En base a datos recopilados hasta noviembre de 2023 el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que la economía china creció 5,2% en 2023, impulsada por la recuperación post Covid-19, pero advirtió que desaceleraría al 4,6% en 2024, principalmente por la debilidad persistente del sector inmobiliario y de la demanda externa.

Además de asumir, en el mediano plazo, algunos vientos de frente como la desaceleración de la productividad y el envejecimiento de la población, en el frente externo, las exportaciones y los flujos de capital del gigante asiático deberán enfrentar un crecimiento menor al esperado de la economía mundial y ajustes mayores en las condiciones financieras globales.

El panorama que Xi Jinping busca revertir podría verse exacerbado por el retorno de las tensiones geopolíticas y por mayores reacomodamientos de las cadenas globales de valor, advirtió el último informe de CERA y puso el foco en el retorno de la conflictividad con Estados Unidos.

Guerra comercial 2.0

El ex presidente de EE.UU. y actual precandidato del Partido Republicano, Donald Trump, afirmó en una entrevista televisiva que, si triunfa en las elecciones de noviembre de 2024, aplicará aranceles adicionales del 60% o más sobre bienes de origen chino y del 10% sobre los del resto del mundo.

Frente a un nuevo escenario de escalada arancelaria, Nikki Haley, ex embajadora de EE.UU. ante la ONU y rival de Trump en las primarias del partido Republicano, afirmó que la propuesta del líder republicano implicaría un aumento de u$s 2600 en el gasto anual de los hogares estadounidenses.

Para Argentina, que tiene estrecha relación comercial con ambas potencias, "será necesario monitorear si un eventual aumento de la inflación en EE.UU. producto de la ´guerra comercial 2.0´lleva a una suba de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal", plantearon los analistas del Instituto de Estrategia Internacional (IEI) de la CERA.

"Este ajuste en las condiciones en la política monetaria estadounidense impactaría negativamente sobre los países emergentes con problemas de deuda, como es el caso argentino", destacó el informe.

Los dólares en juego

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) China se sostiene como el principal demandante del poroto de soja de la Argentina, lo que permitió el ingreso de u$s 1021 millones en 2023 mientras que en carnes solo este destino representó u$s 1815 millones, sobre un total exportado de u$s 3504 millones.

En tanto que, para las economías regionales Asia representó el ingreso de u$s 1520 millones el último año y se ubicó como tercer destino detrás de Europa (u$s 2469 millones) y América de sur (u$s 1579 millones).