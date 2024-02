Dólares del campo: el dato que mira el Gobierno para poner fin al cepo y la recesión

A diferencia del ciclo anterior que anticipó un panorama desolador, la prometedora cosecha 2023/2024 comenzó a desinflarse en los últimos días como consecuencia del golpe de calor que arruinó 20 millones de toneladas lo que ya significa un recorte de u$s 6000 millones en las proyecciones de ingreso de divisas.

Por el efecto climático y precios internacionales, en promedio 35% más bajos, la liquidación del campo alcanzaría a u$s18.000 millones, por debajo a los 22.000 que ingresaron en un escenario de sequía en 2023.

La "fiesta de divisas" que se planteó en enero "se fue diluyendo" señaló el analista agropecuario Pablo Andreani.



Al sumar la caída interanual de los precios internacionales "los números asustan" dijo y marcó que la tonelada de soja bajó u$s 150, casi un 30%; el aceite u$s 300, un 26% y el de soja y girasol u$s 430, un 25% .



Al mismo tiempo, anticipó que las expectativas de devaluación y dolarización que genera el Gobierno producen una "detracción en la oferta" que se sentirá durante marzo, abril y mayo .

Los riesgos del Plan "V"

A la par de los cálculos que afinan los analistas del sector privado, los funcionarios del equipo económico que lidera Luis Caputo -con el aporte de datos de los técnicos de la Secretaria de Bioeconomía-, también plantean distintos escenarios, según el potencial de aporte de divisas del principal complejo exportador de la Argentina .

El menor -y tardío- ingreso de dólares ejercería mayor presión sobre una variable clave en el plan económico del gobierno de Javier Milei: la acumulación de reservas del Banco Central.

Esta meta sostiene pilares como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la salida del "cepo", el calendario de pago de importaciones, y el fin de la recesión que marcó el inicio de la gestión liberal.

Según declaró el Presidente días atrás, lo peor de la crisis en materia económica llegará en marzo y abril, luego de meses "muy complicados".

"Vas a hacer como una suerte de 'V', un primer tramo cayendo, con el momento más duro en torno a marzo-abril, que es cuando tocás fondo y ahí empezás a rebotar, y cuando abrís el cepo, la economía se dispara hacia adelante", planteó en línea con las estimaciones del FMI.

Los primeros pronósticos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) planteaban una cosecha total de 136,4 millones de toneladas, la segunda mayor de la historia, que traería aparejada la liquidación de u$s 11.112 millones más, en comparación con la campaña anterior.

"Ante variables como el clima y valores internacionales, la prudencia es la mejor aliada", explicaron fuentes cercanas a la oficina de Fernando Vilella que monitorea cada semana el rendimiento de los principales cultivos y, por ahora, sostiene las proyecciones de producción.

Aunque el Gobierno conserva el optimismo, números frescos comienzan a poner en duda al "plan V".