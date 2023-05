En público, Horacio Rodríguez Larreta muestra su costado más duro, también en lo que a política laboral refiere. Promete terminar con la "industria del juicio" y las trabas laborales, empujado al discurso más confrontativo por una interna que se mide en los polos. No obstante, no abandona su lado más pragmático y busca tender puentes con los jefes sindicales con los que deberá convivir en caso de ganar las PASO y la Presidencia. Frente a ellos, conversa, no amenaza, o al menos eso es lo que cuentan desde los gremios.

La única reunión confirmada, de momento, fue con Andrés Rodríguez, cabeza de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario entre las y los trabajadores estatales. El propio 'Centauro' lo contó unas horas antes del acto en el club Defensores de Belgrano en una entrevista con El Destape Radio. Dijo que se había juntado con Larreta aproximadamente un mes antes .

Faltazos de peso, cánticos cruzados y cambios al documento final: lo que no se vio del acto de la CGT



La Ministra de Trabajo apoya una reducción de la jornada laboral: "Es un debate urgente"



Ayer circuló una segunda versión: la reunión, hace solo una semana, habría incluido también a otros jefes sindicales como Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio) además de José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Jorge Sola (Seguro). El motivo del encuentro con Larreta, el economista Hernán Lacunza y el subsecretario de Trabajo porteño, Ezequiel Jarvis, habría sido coordinar sobre la deuda de las obras sociales y cómo se puede compensar por su rol en la pandemia.



De ellos, Acuña negó haber formado parte. Y Pablo Moyano, el tercer triunviro, directamente no habría sido incluido en la reunión. Como tampoco lo habían sumado a la cita con el ministro Sergio Massa y las organizaciones sociales, la semana pasada.

A propósito de ello, Mario Manrique (SMATA) estalló de bronca en las horas posteriores. Incluso acusó a Rodríguez de estar detrás de un acuerdo con Larreta para convertir el histórico edificio de la CGT, en la calle Azopardo, en un museo y mudar las oficinas a otra parte. Por todo eso -y el disgusto que arrastran-, deslizan, ninguno apareció por el club Defensores de Belgrano.

También desde la CATT, Sergio Sasia fue mandatado para convocar a los candidatos y candidatas en esta elección para escuchar sus propuestas sobre transporte. No hubo confirmación aún que esas citas hayan tenido lugar pero tampoco es una práctica novedosa porque ya lo hicieron en otros turnos electorales.





Matices en la oposición

"Hay diferencias dentro de Juntos por el Cambio. Hay sectores más proclives a una ortodoxia que indudablemente no es factible hoy en la Argentina. Otros sectores que buscan más una suerte de consenso. Hay una diferencia. No sé si serán discursos de campaña para las PASO o hipotéticamente en el caso de gobernar los aplicarán", manifestó Rodríguez.

Para el líder de UPCN, no todas las candidaturas opositoras son lo mismo. Es una sensación que prevalece incluso entre otros referentes de la CGT y el gremialismo en general, aunque lo mantienen en voz baja. Rodríguez habló específicamente de " diferenciaciones en algunas exposiciones sobre el tan mentado tema de la reforma labora l". Por lo menos en lo discursivo, subrayó.

De Larreta, aseguró que el jefe de Gobierno porteño negó que fuera a avanzar con una reforma laboral como la que alienta su contrincante más dura del PRO, Patricia Bullrich. Si habló de cambios, de modernizar ciertos convenios y que contemplen fondos indemnizatorios, en el marco de una negociación de la cual los referentes gremiales debían tomar parte en la mesa.

"En la manifestación verbal, Horacio Rodríguez Larreta manifestó que era proclive, en caso de llegar al gobierno, de generar una política de consenso, una política de diálogo, de entendimiento", contó el 'Centauro'.

Respecto a la interconexión entre empleo y programas sociales, el indicio de su propuesta estaría dado en la presentación que hizo sobre Ciudadanía Porteña con contraprestaciones de capacitación obligatoria para sus beneficiarios y el deber de asistir y aceptar alguna de las propuestas laborales que reciban acorde a su formación y a partir del trabajo de las agencias de empleos. El objetivo sería integrar los planes al salario, eventualmente, siguiendo una mecánica similar al proyecto de Massa de Puente al Empleo.

Respecto a una reforma laboral a través del Congreso, en el sentido tradicional, Rodríguez negó que Larreta lo hubiera confirmado. Todo lo contrario: "En esa conversación dijo que descartaba la reforma laboral. Lo que él buscaba era el entendimiento sobre casos particulares y debatirlo con el mundo del trabajo. No definió esos ejes pero dijo claramente que el concepto de reforma lo descartaba".

Larreta no es el único que busca sentarse con los representantes de la CGT. El propio Rodríguez dejó trascender que Bullrich también solicitó reunirse con ellos, aunque todavía no hubo fecha o no se sinceró. El dirigente gremial remarcó que es la conducta habitual, que hay muchos dirigentes que les piden juntarse y ellos lo hacen.

El viernes último, la exministra de Seguridad presentó a algunos de sus referentes laborales en un seminario titulado "Hacia un nuevo modelo sindical y empresarial", entre ellos, el exsecretario de Trabajo de la Nación Horacio Pitrau, el sindicalista farmacéutico Marcelo Peretta y el diputado Alberto Assef.

Tampoco trascendieron precisiones sobre la reforma laboral que quiere 'La Piba' pero su sindicalista más cercano propuso, unos meses atrás, segmentar los convenios colectivos de trabajo "entre Pymes y grandes empresas y entre capitales y el interior" durante su participación en la comisión de Comercio de Diputados. Ayer tuiteaba contra cualquier tipo de "consenso" con la CGT.

Diferenciemos entre quién tiene coraje para cambiar y quién quiere dejar todo cómo está



Con @PatoBullrich vamos a modernizar el trabajo, sin banelco ni gestapo, con los gremios y con quienes quieran salir de la esclavitud del plan y volver al trabajo real#ArgentinaTieneRemedio pic.twitter.com/gc6VmOcm8v — Marcelo Peretta (@MarceloPeretta) May 3, 2023

Consultado al respecto, el cosecretario general de la CGT Carlos Acuña negó haber participado de esa reunión: " Yo no me reuní, por ahí fue una reunión improvisada. No sabía. No participé. Pero Horacio Rodríguez Larreta no tiene que decirnos a nosotros sino a los socios políticos de él que son los que están anunciando reformas laborales ", expresó en declaraciones radiales.



Así y todo, remarcó que no dudaría en hacerlo con Larreta, Bullrich o cualquier otro candidato a la Presidencia. "Por supuesto, porque si buscamos una solución al país tiene que ser entre todos los sectores políticos y los trabajadores somos una parte importante en la producción de nuestro país", deslizó

Sin embargo, retrucó con dureza las referencias del jefe de Gobierno porteño a la "industria del juicio" que ayer repitió en un nuevo acto público. "¿El problema del país son las indemnizaciones? ¿Cuantos despidos hay indemnizados, cuál es el problema económico de esas indemnizaciones?", se enojó el estacionero.



Y hasta apuntó contra los dichos de las y los candidatos en el reciente foro en el Llao Llao: "Si las condiciones laborales las fijen los que se reunieron en el Llao Llao, estamos en peligro, porque nadie defiende lo que es el mundo de trabajo entre ellos. Si las (condiciones) discuten entre los empresarios y los candidatos políticos, ¿y el trabajo, los que participan del trabajo, quiénes son? Ninguno. Esas son campañas para endulzarle el oído a los empresarios que los precisan para todo"

La exministra de Seguridad presentó a algunos de sus referentes laborales en un seminario, entre ellos, el exsecretario de Trabajo de la Nación Horacio Pitrau, el sindicalista farmacéutico Marcelo Peretta y el diputado Alberto Assef





La reforma laboral que acepta la CGT

Según consignó Acuña, sí apoyarían una reforma laboral que redujera la jornada de 8 a 6 horas. De hecho, en las últimas horas Mariano Recalde presentó una serie de iniciativas en esa dirección - y otros cambios como la Ley de Licencia Menstrual - y referentes legislativos de extracción sindical procuraron desempolvar otros proyectos congelados en el Congreso.

Rodríguez, por su lado, enfatizó que la modernización de las negociaciones se da a través de los convenios colectivos que se practica desde hace años acorde a las modificaciones de las actividades productivas. Trascendidos sugieren que en el encuentro con Larreta se habló en ese mismo código, sin mayores detalles, al menos público: "Es la verdadera célula de negociación que se tiene con la parte empleadora".

El documento del acto en Defensores de Belgrano contempla unas líneas en este sentido cuando hace referencias a los cambios tecnológicos en el mundo laboral y revindica las negociaciones en torno a los convenios colectivos como los instrumentos de adaptación ideal. Un punto en el que los popes de la CGT estarían hoy más cerca de Larreta que de sus contrincantes en la oposición.