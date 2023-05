La Cámpora impulsa una reforma laboral para reducir la jornada: los detalles del proyecto y sus chances

Con el Día del Trabajador como puntapié, el senador Mariano Recalde impulsó un paquete de medidas para "introducir mejoras en el mundo laboral". Entre ellas, un proyecto que busca reducir la jornada laboral . ¿Tiene chances de avanzar en el Congreso?

En las últimas horas, el camporista presentó un proyecto que propone una reducción de la jornada de trabajo de 48 a 36 horas semanales. ¿Su objetivo? Fomentar la semana laboral de cuatro días. Según planteó el porteño, disminuir las horas de trabajo " incrementa la productividad, disminuye costos empresarios y accidentes , y permite una mejor distribución del empleo, así como de la conciliación entre la vida personal y laboral".

De acuerdo a los fundamentos que acompañan al proyecto, "la posibilidad de reducir la duración de la jornada laboral (funciona) como herramienta para la mejor distribución del trabajo existente y, al mismo tiempo, para incrementar la productividad a través de los beneficios que representa, tales como: el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, la distribución del empleo y redistribución de la riqueza, la disminución de la siniestralidad laboral y el aumento del presentismo, la reducción de los costos empresarios, el impacto ecológico y sanitario".

Ahora bien, Recalde no es el primer legislador nacional que presenta una iniciativa para reducir la jornada laboral. En la Cámara de Diputados, por caso, son varios los proyectos de diputados del Frente de Todos que van en esa dirección. Incluso desde la oposición se impulsaron iniciativas en ese sentido. Por caso, el diputado del FIT Nicolás del Caño y su par socialista, Enrique Estévez , son autores de proyectos similares.

En las últimas horas, la CGT también se refirió al asunto. En el marco del Día del Trabajador, la central obrera aseguró que "el sindicalismo en general y el argentino en particular se pone al frente también para discutir un esquema de relaciones laborales que debata la reducción de la jornada laboral, como un instrumento que estimule el empleo y distribuya mejor el beneficio extraordinario del capital".

Pero lo cierto es que, en tres años de gobierno del Frente de Todos, ninguno de esos proyectos avanzó en el Congreso. Es más, ni siquiera fueron dictaminados. De hecho, la comisión de Legislación del Trabajo que preside Vanesa Siley apenas se reunió cuatro veces desde diciembre del 2021 a la fecha (todas ellas en 2022) y se abocó a tratar otro proyecto: la creación de comités mixtos en el ámbito laboral.

Ante este panorama, ¿tiene chances de avanzar el proyecto de Recalde? Pocas. En las últimas semanas, el oficialismo perdió la mayoría en la cámara que preside CFK.Y Juntos por el Cambio ya avisó que rechaza de plano la propuesta del porteño.

El jefe de ese interbloque, Alfredo Cornejo , le dijo a El Cronista: "Los argentinos hoy necesitan trabajar más por el desastre económico que dejó el Gobierno". Y continuó: "Con un sueldo no alcanza. Es insólito que vengan a proponer esto".





Reducción de la jornada laboral: antecedentes

Desde que el Frente de Todos es Gobierno, tres proyectos de ley impulsados por diputados de origen sindical cobraron notoriedad. Pero ninguno avanzó.

Uno de ellos tiene como autor a Hugo Yasky . El jefe de la CTA propone una semana laboral de cuatro días. El texto del sindicalista allegado a la Vicepresidenta Cristina Kirchner establece que la jornada laboral no podrá exceder las ocho horas diarias o cuarenta horas semanales.

"De acuerdo a la OIT, los horarios largos o que no permiten tener vida social son, entre otros, un factor de riesgo psicosocial", es uno de los fundamentos que acompañan al proyecto de ley del secretario general de la CTA.

Asimismo, entre los fundamentos se afirma que "la reducción de la jornada laboral implica un aumento de los beneficios para el sector empleador que verá incrementada la productividad marginal del trabajo a partir de la reducción de la jornada laboral".

Yasky también planteó que la reducción de la jornada laboral "aumentará la producción por trabajador/a, permitiendo un aumento de la rentabilidad empresarial".

Otra propuesta que tiene como objetivo reducir la jornada laboral es el presentado por la diputada, también oficialista, y dirigente de la Asociación Bancaria, Claudia Ormaechea .

Ella impulsa una jornada laboral de un máximo de seis horas diarias, y un tope de 36 horas semanales. Entre los fundamentos del proyecto de Ormaechea se destaca la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, a pesar de la alta carga horaria.

En más de un año, la comisión que lidera Vanesa Siley se reunió cuatro veces.