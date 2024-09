Lali Espósito vs Javier Milei: cómo suena y qué dice "Fanático", su nueva canción con criticas al Presidente

La última polémica entre la cantante Lali Espósito y el presidente Javier Milei tomó una nueva dimensión con el lanzamiento de la canción "Fanático", donde la artista parece lanzar varias indirectas dirigidas al mandatario. En este tema, Espósito utiliza metáforas y referencias sutiles para criticar lo que percibe como el constante hostigamiento del presidente hacia su figura.



El conflicto entre ambos no es nuevo, pero esta canción se suma a los múltiples cruces que protagonizaron desde que Milei asumió la presidencia. El presidente se refirió despectivamente a la artista como "Lali Depósito", insinuando que cobraba altas sumas por presentarse en festivales financiados por el Estado, una acusación que la cantante rechazó en reiteradas ocasiones.

En el videoclip de "Fanático", Espósito parece responder a este apodo de manera irónica. El video fue filmado, precisamente, en un depósito, lo cual se interpreta como una referencia directa al sobrenombre que Milei le asignó, rebautizándola de manera peyorativa en una de sus entrevistas.

Referencias directas a Milei en la letra

A lo largo de la canción, Lali presenta a un personaje obsesionado con ella, que pretende ignorarla públicamente pero en privado la sigue de cerca. La primera estrofa de "Fanático" resuena como una alusión clara al presidente Milei:

"Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy / Y sé que tenés un póster mío en tu habitación".

Esta frase puede interpretarse como una crítica a la contradicción de Milei, quien públicamente intenta desestimar la relevancia de la cantante, pero constantemente la menciona en sus discursos y entrevistas, lo que alimenta la polémica entre ambos.

Otro fragmento que parece ser una referencia directa es:

"Viene a buscarme, se come mis sobras / Lo tengo encima, parece mi sombra".

Aquí, Lali insinúa que, aunque Milei la critique abiertamente, no puede dejar de referirse a ella ni dejar de seguir sus movimientos. La mención a "comer sus sobras" podría interpretarse como una crítica a la supuesta necesidad de Milei de capitalizar la popularidad y el protagonismo mediático de la artista, mientras que "parece mi sombra" refuerza la idea de que el presidente no puede desligarse de ella.

El trasfondo del conflicto

El enfrentamiento entre Lali Espósito y Javier Milei se intensificó tras el festival Cosquín Rock de este año, cuando la cantante modificó en vivo la letra de una de sus canciones para ironizar sobre las críticas recibidas por parte del mandatario y otros referentes libertarios. Durante ese evento, Lali cantó:

"Que si fumo, que si vivo, que si bebo / Que si a tantas me he besado / Que si vivo del Estado".

La respuesta de Lali

Lali no dudó en defender su trayectoria artística y en rechazar las acusaciones de Milei. A través de una carta publicada en sus redes sociales, la cantante expresó:

"No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Participe de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país".

La cantante, además, resaltó la importancia de la cultura en la construcción de la identidad de un pueblo y calificó de violento e injusto el discurso del presidente al demonizar a los artistas que piensan diferente.

El mensaje final de "Fanático"

El estribillo de la canción es especialmente revelador y parece cerrar con broche de oro el mensaje de Lali:

"Es mi fanático, me vuelve loca / Toda la noche me sueña y se toca".

La cantante sugiere que, a pesar de las críticas, el personaje del que habla (Milei, en este caso) no puede dejar de pensar en ella y está obsesionado con su figura.

Letra completa

Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy

Y sé que tenés un póster mío en tu habitación

Cada vez que salís de noche, escuchás mi canción

Y ya se la sabe de memoria, eso se llama obsesión

Viene a buscarme, se come mis sobras

Lo tengo encima, parece mi sombra

Na-na, na-na-na-na-na

Es mi fanático, me vuelve loca

Toda la noche me sueña y se toca

Na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na (oh)

Na-na-na-na-na (oh)

Na-na-na-na-na (oh)

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na

Se compró mi perfume para ponerse mi olor

Y su mayor fantasía es un día ser yo

Si preguntan por mi video, dice que no lo vio

Y se pone Disciplina para entrar en calor

Viene a buscarme, se come mis sobras

Lo tengo encima, parece mi sombra

Na-na, na-na-na-na-na

Es mi fanático, me vuelve loca

Toda la noche me sueña y se toca

Na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na (oh)

Na-na-na-na-na (oh)

Na-na-na-na-na (oh)

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na

Yo entiendo qué te pasa, si sos tan solo un niño

Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño

Yo no tengo enemigos y no los necesito

Y vos, vení, acercate, que te firmo la fotito

Viene a buscarme, se come mis sobras

Lo tengo encima, parece mi sombra

Na-na, na-na-na-na-na

Es mi fanático, me vuelve loca

Toda la noche me sueña y se toca

Na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na (oh)

Na-na-na-na-na (oh)

Na-na-na-na-na (oh)

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na