Milei volvió a apuntar contra Lali Espósito y la artista le respondió en un extenso texto con invitación incluida

La guerra entre Javier Milei y la artista Lali Espósito no tiene tregua. Desde el triunfo del liberal en el balotaje hasta la última edición del Cosquín Rock, no dejaron de cruzarse. El libertario la acusa de "robarse plata del estado", mientras que la cantante lo desafía con sus canciones.

El Cosquín Rock en boca de todos: críticas veladas, arengas y tuits y retuits en una noche políticamente caliente

El último dardo lo lanzó Milei, en su última entrevista con radio La Red: "Si querés agredir, tenés que estar limpio. Si sos un parásito que vivió chupando de la teta del Estado, estás en problema y...", afirmó el presidente.

"Si encima tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista", sentenció contra Lali.

Unas horas más tarde, desde su cuenta de Twitter Lali Espósito publicó una extensa carta, que respondió a las acusaciones del libertario. y en la cual le presentó toda su carrera artística: "Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en parque patricios , en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22", comienza el texto.

¿Qué le dijo Milei a Lali Espósito?

Durante la entrevista radial, el mandatario añadió que va "a pelear contra la inmoralidad" porque "robarle el plato de comida a la gente para hacer propaganda política es una doble estafa".

Milei condena a la exCasi Angeles de que a través del IVA "le quitás la comida a los desnutridos del Chaco".



"Ella podría no aceptarlo porque le podría parecer inmoral. Pero parece que, si va al bolsillo de ella, que se le saque el plato de comida a la gente no le parece mal", agregó.



"Si te gusta el durazno, bancate la pelusa", concluyó Milei. "Tenés que elegir cuando no hay plata; es más importante darle de comer a los pibes que financiar propaganda política enmascarada en un festival".



¿Qué le respondió Lali Espósito a Milei?

Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un... — Lali (@lalioficial) February 15, 2024

A través de una publicación, la artista expresó que "Hace poco mas de 10 años que me dedico a la música. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en la tele en mi proyecto musical y la gente lo acompaño y lo hizo crecer sin parar hasta poder hacer mi primer estadio de futbol lleno el año pasado, producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo, una emoción enorme".

"No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Participe de varios shows municipales con TODOS los gobiernos , como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestra país. La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y ,sobre todo, genera alegría y emoción", escribió Lali.

"Respetó, aunque no comparto, que su plan de la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonizacion de un industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento", sostuvo la cantante.



"Presidente, Ud es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto", afirmó Espósito.



"P/D Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Seria un placer tenerlo en el publico y la pasaría muy bien. Se lo aseguro", concluyó.

Por otro lado, el presidente mencionó el festival musical Cosquín Rock que se llevó a cabo el último fin de semana y apuntó contra la artista Lali Espósito, a quien apodó "Lali deposito". Milei denunció que la cantante "cobró de varios gobiernos".

La artista modificó una de las estrofas de una de sus canciones durante el festival y apuntó contra los dichos de distintos referentes de La Libertad Avanza:"Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo / Que si a tantas me he besado/ "Que si vivo del Estado".

¿Quiénes apoyaron a Lali Espósito por los dichos de Milei?

En apoyo de la cantante, se expresó la diputada Carolina Píparo: "Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo. Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico. No es por ahí".



Para la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, es "muy grave que el Presidente siga atacando" a la cantante y consideró: "Y tanto como eso, que los periodistas que lo entrevistan sean condescendientes. Es violencia verbal, simbólica y mediática. Toda mi solidaridad con Lali, que se las banca, pero esto es inadmisible".



El diputado Pablo Yedlin de Unión por la Patria manifestó su repudio a "los ataques de Javier Miel a Lali y a artistas populares" y recordó a Mercedes Sosa con un video donde la cantante ratifica que siempre va a estar "del lado de la gente que sufre" a pesar de las consecuencias, según la agencia de noticias Télam.



El apoyo de los artistas

El líder de Divididos Ricardo Mollo sostuvo que los artistas "no somos el problema socioeconómico de nuestro país" y que "el único 'poder' que tienen los artistas es poder alegrar a quienes disfrutan de ese arte".



Por su parte, la cantante María Becerra afirmó en sus redes sociales que no puede dejar pasar "las agresiones públicas que está recibiendo una compañera por verbalizar su posición" y concluyó que "el ensañamiento hacia ella es violencia y deja en evidencia que la quieren silenciar". En un extenso texto escribió: "Somos artistas, tenemos una voz propia y estos comportamientos nos hacen acordar de un capítulo de la historia oscura de nuestro país ¿Se acuerdan? Quiero seguir viviendo en democracia, quiero seguir escuchando voces diversas, quiero que mi compañera Lali Espósito siga cantando y trabajando tranquila como lo hace desde tan chica sin ser perseguida".

En un sentido similar, Macabre (productor y tecladista de Catupecu Machu) sostuvo: "Patético, deplorable y miserable el hostigamiento al que está siendo sometida @lalioficial entre otros aristas .Tristísimo y acorde a la bajeza de quienes presiden el destino de nuestro país".



"Apoyamos a nuestra compañera @lalioficial ante el hostigamiento de parte del Presidente. La violencia institucional hacia representantes culturales y referentes sociales busca silenciar las voces que se alzan contra la misoginia, el hambre y el ajuste.¡No nos van a callar!", posteó en sus redes sociales el colectivo de Actrices Argentinas.