El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este martes, 12 de mayo de 2026 es de $ 1.365 para la compra y $ 1415.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 36.61%, es significativamente mayor que el 30.54% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un costo máximo de $ 1.495, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330. Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1380.0, según los datos registrados. En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las regulaciones para adquirir divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el BCRA también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: