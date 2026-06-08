Un reconocido banco argentino lanzó una alternativa completamente digital que permite solicitar crédito, obtener aprobación y comenzar a comprar desde el celular en cuestión de minutos con una “tarjeta que no se toca”.

Las modalidades de pago con tarjeta de crédito han cambiado rotundamente en la Argentina. Entre los avances que ha permitido la tecnología a la hora de realizar compras, se destacan las operaciones sin plástico y sin trámites presenciales que permiten un ahorro de tiempo entre los consumidores.

La novedad apunta a quienes buscan operar de manera completamente digital. A partir de ahora, los clientes pueden gestionar una tarjeta de crédito desde el celular y utilizarla de forma inmediata para compras online, pagos con QR y operaciones sin contacto, en un trámite que demanda apenas unos minutos.

Banco Provincia lanzó una tarjeta de crédito virtual con alta 100% digital

Banco Provincia ofrece a los argentinos la posibilidad de adquirir una tarjeta de crédito Visa virtual, una alternativa que se puede solicitar íntegramente desde la aplicación BIP Móvil.

La entidad explicó que la contratación es autogestionada y no requiere asistir a una sucursal ni esperar la emisión de un plástico para comenzar a utilizar el servicio.

Una vez aprobada la solicitud, la tarjeta queda habilitada de manera inmediata para realizar compras en comercios electrónicos y distintos canales de pago digitales.

Cómo funciona la “tarjeta que no se toca” y qué beneficios ofrece

La nueva Visa virtual puede utilizarse mediante tecnología NFC a través de Cuenta DNI, lo que permite realizar pagos sin contacto desde el teléfono celular.

La nueva Visa virtual puede utilizarse mediante tecnología NFC a través de Cuenta DNI. Foto (Archivo)

Además, los usuarios pueden acceder a compras con código QR y aprovechar promociones y descuentos disponibles dentro del ecosistema digital del banco.

Entre las principales ventajas de esta modalidad se destacan:

Alta 100% digital desde el celular.

Uso inmediato tras la aprobación.

Pagos online sin necesidad de plástico.

Compras con QR .

Operaciones sin contacto mediante NFC .

Posibilidad de solicitar hasta cuatro tarjetas adicionales virtuales.

Opción de pedir el plástico físico sin costo en la primera emisión.

Paso a paso: cómo solicitar la tarjeta Visa virtual en menos de 5 minutos

El trámite se realiza directamente desde la aplicación BIP Móvil y no requiere documentación presencial.

Para iniciar la gestión, los clientes deben seguir estos pasos:

Ingresar a BIP Móvil. Acceder a “Tarjetas” y luego a “Mis tarjetas”. Presionar el menú de opciones ubicado en la esquina superior derecha. Seleccionar “Contratación de Tarjeta de Crédito Virtual”. Elegir la cartera y fecha de vencimiento disponible. Definir si se desean tarjetas adicionales. Completar la validación biométrica. Descargar el comprobante y comenzar a utilizar la tarjeta.

Una vez finalizado el proceso, los datos completos de la tarjeta pueden consultarse desde BIP Móvil, Home Banking o Cuenta DNI.

De esta manera, Banco Provincia amplía su estrategia de digitalización y busca facilitar el acceso al crédito mediante herramientas que eliminan gran parte de los trámites tradicionales.