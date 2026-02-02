La renuncia de Marco Lavagna al INDEC: qué dice la carta que envió a sus colaboradores

La recaudación tributaria registró en enero un aumento interanual del 22%. El ingreso total de recursos alcanzó los $ 18,3 billones, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Sin embargo, al descontar la variación de la inflación, la recaudación registró una caída del 7,4% real, según informó a El Cronista el economista y titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz.

Menores ingresos vinculados al comercio exterior y la reducción de alícuotas en Derechos de Exportación (soja, trigo y maíz) fueron algunos factores que incidieron negativamente en la recaudación del primer mes.

El “Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, principal fuente de ingresos del Estado, sumó $ 6,2 billones netos, con una variación interanual de 16,4%.

El “IVA Impositivo” ($ 4,5 billones) creció por encima del “IVA Aduanero” ($ 1,7 billones), que cayó 7,6% en términos interanuales afectada por la desaceleración de las importaciones y porque hubo un día hábil menos en comparación con el año anterior . No obstante, se destaca el incremento del tipo de cambio, lo cual permitió engrosar la cifra.

En otro orden, el “Impuesto a las Ganancias” aportó $ 3,4 billones, con un aumento nominal del 32,4%. El crecimiento se explica por el aumento de anticipos de Sociedades , dado que la alícuota pasó del 8,33% al 11,11%.

El “Impuesto a los Créditos y Débitos” registró ingresos por $ 1,4 billones, con una suba interanual del 31,9%. La recaudación de la “Seguridad Social” aportó $ 5,4 billones, equivalente a un aumento interanual del 27,3%.

La baja de retenciones incidió negativamente en la recaudación por DEX

En este último caso, incidió favorablemente el aumento de la remuneración bruta promedio , aunque atenuó el ingreso un mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago y la recaudación proveniente de la moratoria .

Por otro lado, en “Derechos de Exportación” se obtuvieron apenas $ 426.834 millones, con una variación interanual negativa de 21,7% . La caída en los ingresos se explica por la reducción de alícuotas aplicada a la soja, el trigo y el maíz. Las principales disminuciones en las retenciones se aplicaron sobre los siguientes cultivos:

porotos de soja: de 33% a 24%

aceite y pellets de soja: de 31% a 22,5%

trigo y cebada: de 12% a 7,5%

maíz y sorgo: de 12% a 8,5%

girasol: de 5,5% a 4,5%

En paralelo, los “Derechos de Importación” aportaron $ 571.440 millones, con un incremento del 14,8% en términos interanuales. Si bien la caída en las importaciones fue uno de los factores que incidió negativamente, el incremento del tipo de cambio fue un aspecto positivo para el aumento de los recursos.

Por otro lado, “Bienes Personales” alcanzó los $ 54.748 millones, con un aumento nominal del 14,2%. En tanto, a raíz de las actualizaciones del impuesto -un factor que incidió positivamente, el “Impuesto a los Combustibles” registró ingresos por $ 334.594 millones, equivalente a una suba interanual del 27,3%.