Pedro Lines: por qué se opuso a la manipulación de datos y su enfrentamiento con Moreno

Pedro Ignacio Lines quedó a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de manera transitoria tras la renuncia de Marco Lavagna presentada este lunes 2 de febrero de 2026.

El economista, que se desempeñaba como director técnico del organismo, asume en medio de un contexto complejo: el organismo está a punto de publicar el índice de inflación de enero con una nueva metodología que actualizó la canasta de consumo por primera vez en más de dos décadas .

Trayectoria académica y formación especializada: quién es Pedro Lines

Lines es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía por la Universidad del CEMA, donde se especializó en cuentas nacionales y estadísticas económicas. Su perfil técnico lo convirtió en una pieza clave para el funcionamiento del INDEC en los últimos años.

Entre 2000 y 2010 fue ayudante de la Cátedra de Econometría de la Universidad de Buenos Aires, lo que le permitió combinar la práctica estadística con la formación académica de nuevos profesionales en el área.

Carrera en el sector público argentino

La vinculación de Lines con el sistema estadístico nacional comenzó hace casi tres décadas. Durante el período 1996-2004 y 2007-2010 fue encargado de las estimaciones de Formación Bruta de Capital y participó en la elaboración de la Matriz Insumo-Producto de 1997 y 2004 en la Dirección de Cuentas Nacionales del INDEC.

Entre 2005 y 2006 se desempeñó en la Subsecretaría de Programación Económica de la Nación, donde trabajó en la confección de modelos macroeconómicos de proyecciones y programación financiera, una experiencia que le aportó visión integral sobre el funcionamiento de la economía argentina.

Además de su trabajo en el gobierno nacional, Lines fue consultor del gobierno de la provincia de Neuquén y del Centro de Estudios Bonaerenses en temas relacionados con la elaboración de la Matriz Insumo-Producto, herramienta fundamental para entender las relaciones intersectoriales de la economía.

Experiencia internacional: el paso por Qatar

Uno de los aspectos más distintivos de su currículum es su experiencia internacional. Entre 2011 y 2015 cumplió tareas como experto en cuentas nacionales en el Ministerio de Planeamiento y Estadísticas del gobierno de Qatar, una responsabilidad que lo expuso a metodologías estadísticas internacionales y le permitió trabajar en un contexto de estándares globales.

Este período en Medio Oriente coincidió con un momento crítico para el INDEC argentino, que atravesaba su etapa más cuestionada en términos de credibilidad estadística durante la gestión kirchnerista. El regreso de Lines al organismo en 2016 formó parte del proceso de normalización iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Ascenso en el INDEC: de cuentas internacionales a la dirección técnica

Desde 2016, Lines se desempeñó como director nacional de Cuentas Internacionales del organismo, un área estratégica que maneja las estadísticas del comercio exterior, la balanza de pagos y las relaciones económicas con el resto del mundo.

En 2018, cuando Fernando Cerro presentó su renuncia por cuestiones de salud, Lines fue designado director técnico del INDEC. El INDEC designó a Pedro Lines para coordinar la revisión del sistema estadístico argentino del lado local cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) evaluó el sistema estadístico nacional entre 2018 y 2019.

Este rol como interlocutor con la OCDE reforzó su perfil técnico y su capacidad para dialogar con organismos internacionales, una habilidad que resultó fundamental para recuperar la credibilidad del INDEC tras años de manipulación estadística.

El desafío actual: asumir en medio de la transición metodológica

Lines asume la conducción del organismo poco después de la puesta en marcha de una nueva canasta para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que empezó a aplicarse en enero de 2026 y que se reflejará cuando se conozca el dato de inflación de ese mes, previsto para el 10 de febrero.

El cambio sustancial en el IPC radica en que empezará a utilizarse la canasta de consumo que surge de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del 2017-2018 en reemplazo del relevamiento de 2004. Esta actualización era una deuda pendiente del organismo y un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La nueva metodología implica cambios significativos en las ponderaciones de los rubros que conforman el índice. Por ejemplo, el peso del rubro Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles pasó del 9,4% al 14,5%, lo que refleja mejor el impacto de las tarifas de servicios públicos en el bolsillo de los argentinos.