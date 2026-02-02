Pedro Lines: por qué se opuso a la manipulación de datos y su enfrentamiento con Moreno

El Gobierno reconoció que presionó para frenar el cambio de metodología del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al referirse a la renuncia del titular del organismo, Marco Lavagna.

“Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología de INDEC. Marco tenia fecha de implementarlo ahora y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que hacer el cambio una vez que la desinflación estaba consolidado”, indicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

“No hay necesidad de cambiar el índice ahora” , enfatizó el titular del Palacio de Hacienda en la explicación oficial. El Cronista había consultado al Ministerio pero el Gobierno ante la salida. El Gobierno no recurrió a una conferencia de prensa tras la renuncia del titular del INDEC sino a uno de los periodistas con los que eligen hablar periódicamente en el Ejecutivo.

“Nos parece que cambiarlo (el índice) en el momento que estas haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga, inevitablemente va a converger a la inflación internacional”, planteó Caputo. El funcionario confirmó además que el actual director técnico del INDEC, Pedro Lines, será el nuevo director ejecutivo.

La nueva canasta que iba a registrar el INDEC desde enero de este año -previsto para el dato que se conocerá el próximo 10 de este mes- registraba el mayor peso de los servicios en el consumo de los hogares. Con los ajustes de tarifas, eso dará una inflación más alta, sobre todo cuando el Gobierno prevé que se mantenga la reducción de los subsidios energéticos y de transporte.

Con el dato de enero en 2,5% y un mayor peso de los servicios, la inflación tardaría más en “empezar con cero coma algo...”, como planteó Javier Milei, que espera que eso empiece a darse a partir de agosto.

Una de las principales razones para actualizar el índice de precios era llevar adelante un registro más fidedigno de los cambios en la canasta de consumo en base a la Encuesta de Gasto de los Hogares (ENGHO) actualizada, que es el insumo principal para elaborar el nuevo índice.