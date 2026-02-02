A días del nuevo índice de precios, renunció Marco Lavagna en el INDEC

El economista Marco Lavagna presentó la renuncia a la conducción del INDEC y puso fin a una gestión que había empezado en 2019. En la carta, enviada este mediodía luego de que se conociera su salida, de despedida del organismo, a la que tuvo acceso El Cronista, planteó que se trata “el fin de una etapa”.

“He tomado la decisión de cerrar esta etapa frente al INDEC”, escribió el ahora ex titular del INDEC. “Fueron 6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos, en los que logramos avanzar en la mejora de las estadísticas públicas y el sistema estadístico nacional”, agregó.

En ese marco, reconoció sin embargo que “quedan proyectos con alto nivel de desarrollo y otros en proceso”. El economista también indicó que “no es una decisión sencilla”.

En el mail interno, Lavagna aseguró que se despide “con la tranquilidad de haber compartido una etapa intensa y valiosa”.

El INDEC renovó el IPC y su imagen institucional INDEC

Y agradeció el trabajo a su equipo: “son el principal activo del organismo y la base para que las estadísticas públicas sigan siendo confiables, técnicas y transparentes”.

“Sabemos que la realidad económica cambia permanentemente y que el sistema estadístico nacional necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose”, planteó en la comunicación interna Marco Lavagna.

A la espera de definiciones, el organismo quedará a cargo de su director técnico, Pedro Lines.