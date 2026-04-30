En un contexto donde la eficiencia operativa se volvió una prioridad estratégica, las empresas del Cono Sur enfrentan un problema silencioso pero cada vez más costoso: la baja efectividad de sus programas de capacitación corporativa. Lejos de ser un tema aspiracional o vinculado únicamente a tendencias como la inteligencia artificial, la formación hoy se mide en términos concretos de retorno de inversión (ROI). Según datos recientes, en Chile el 11% de los trabajadores afirma que la capacitación recibida no tuvo ningún impacto en su desempeño laboral, la cifra más alta de la región. Este dato no solo refleja una desconexión entre contenido y necesidades reales, sino que también evidencia una pérdida directa de productividad empresarial. En comparación, el porcentaje baja al 10% en Colombia y al 8% en México, lo que ubica al mercado chileno en una posición particularmente crítica. El problema no es solo cuánto se invierte, sino cómo se ejecuta esa inversión en formación de talento. Muchas compañías continúan destinando recursos a programas que no están alineados con los desafíos reales del negocio. El resultado es una paradoja frecuente: empresas que invierten en capacitación pero no logran mejorar su rendimiento operativo. Este fenómeno suele definirse como una crisis de pertinencia en la formación corporativa. Se trata de contenidos que no responden a las tareas reales, capacitaciones genéricas o desactualizadas, y una ausencia de seguimiento sobre su impacto en el día a día. A esto se suma otro dato relevante: el 30% de los trabajadores que no se capacitan no lo hacen por falta de interés, sino porque la empresa no ofrece canales adecuados. Es decir, existe una demanda latente de aprendizaje organizacional que no está siendo aprovechada. En términos financieros, la capacitación empresarial debería ser vista como una inversión con retorno medible. Sin embargo, cuando los programas no generan mejoras en eficiencia, innovación o productividad, ese retorno se diluye y termina convirtiéndose en un costo hundido. Las organizaciones que logran alinear sus planes de formación con objetivos estratégicos suelen observar beneficios concretos: Por el contrario, cuando la formación es irrelevante o inexistente, el impacto negativo se multiplica. No solo se pierde dinero en capacitaciones ineficaces, sino que también se desaprovecha el potencial de los equipos. Uno de los factores que más incide en esta problemática es la creciente obsolescencia de habilidades. En sectores donde la tecnología avanza a gran velocidad, los conocimientos pierden vigencia en plazos cada vez más cortos. Esto obliga a las organizaciones a repensar sus estrategias de capacitación continua. Ya no alcanza con ofrecer cursos aislados o programas estáticos. Se requiere un enfoque dinámico, basado en datos y orientado a resultados concretos. En este escenario, las soluciones de capacitacion empresarial están ganando terreno, ya que permiten adaptar contenidos a las necesidades reales de cada equipo y medir su impacto en tiempo real. El cambio de paradigma implica dejar atrás la lógica de “capacitar por cumplir” y avanzar hacia una formación estratégica del talento, integrada al negocio. Para lograrlo, hay algunos ejes clave: Antes de implementar cualquier programa, es fundamental identificar qué competencias faltan y cuáles son críticas para la operación. No todos los equipos requieren lo mismo. La segmentación por roles permite mejorar el impacto de la capacitación laboral. Indicadores como productividad, desempeño y cumplimiento de objetivos deben estar vinculados directamente a los programas de formación. Más allá de los cursos puntuales, las empresas que fomentan el aprendizaje constante logran adaptarse mejor a los cambios del entorno. En mercados cada vez más exigentes, la gestión del talento se vuelve un diferencial competitivo. Las empresas que no optimicen sus procesos de formación corren el riesgo de quedar rezagadas frente a competidores más ágiles y mejor preparados. El caso chileno funciona como una señal de alerta para toda la región. La combinación de capacitación ineficaz y falta de acceso a programas adecuados no solo afecta a los trabajadores, sino que también impacta directamente en los resultados del negocio. La discusión ya no pasa por si hay que invertir en formación, sino por cómo hacerlo de manera inteligente para que esa inversión genere valor real. Porque en un entorno donde cada decisión pesa, una mala estrategia de capacitación puede convertirse en un costo que las empresas ya no pueden ignorar.