Aumento salarial confirmado del 5,7% para empleados públicos: cuándo se cobran los nuevos sueldos en Tucumán.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tucumán informó que durante septiembre se aplicará un incremento para todos los empleados de la administración pública provincial.

La suba será de 5,7%, porcentaje equivalente a la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el último trimestre.

Nuevo aumento para empleados públicos

Según los datos informados por el organismo, la inflación en junio alcanzó el 1,9%, en julio 2,1% y en agosto 1,7% para un acumulado de 5,7%.

De esta manera, el aumento hará que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo contra el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La mejora salarial forma parte de los acuerdos entre el sindicato de empleados públicos y el Gobierno provincial donde se definió una revisión trimestral para todo el segundo semestre del año.

El gremio indicó que más allá del incremento conseguido continuará acompañando y defendiendo los derechos de los trabajadores estatales y mantendrán su reclamo para que exista una recomposición salarial.

Aumento salarial confirmado del 5,7% para empleados públicos: cuándo se cobran los nuevos sueldos en Tucumán.