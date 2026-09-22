El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este martes el Índice de Salarios correspondiente al mes de julio de 2026, el cual mostró una evolución del 2,8% respecto al mes anterior. Con este resultado, el indicador cierra el séptimo mes del año con un crecimiento acumulado del 21,8% desde diciembre de 2025.

Al poner la lupa en el comportamiento de los distintos segmentos que componen la fuerza laboral, el informe técnico destaca que la dinámica estuvo impulsada principalmente por el sector privado no registrado, cuyos ingresos tuvieron un incremento mensual del 3,9%. Por su parte, el sector público registró una suba del 3,0%, mientras que el sector privado registrado —el segmento con mayor peso formal— avanzó un 2,3%.

La foto interanual del salario

En la comparación contra igual mes del año anterior, el índice general mostró una variación positiva del 36,2%. Este guarismo refleja las distintas velocidades con las que se han ajustado los ingresos de los trabajadores en un contexto de alta volatilidad económica:

Sector privado no registrado: 59,9% interanual.

Sector público: 31,0% interanual.

Sector privado registrado: 29,7% interanual.

INDEC: cuál es el desglose del sector público

Dentro de la estructura del empleo estatal, el INDEC desglosó el comportamiento entre los trabajadores de la administración nacional y los de las provincias. Durante julio, el subsector público nacional registró una mejora mensual del 3,9%, con una variación acumulada en lo que va del año del 18,1%. En tanto, el subsector público provincial mostró una suba mensual del 3,2% y un acumulado anual del 20,0%.

NA

El índice, que se calcula sobre una base de ponderación del cuarto trimestre de 2001 y utiliza como referencia octubre de 2016=100, es seguido de cerca por analistas y gremios, ya que funciona como un termómetro de la capacidad de compra de los trabajadores y un insumo clave para las negociaciones paritarias.

Desde el organismo estadístico aclararon que, debido a la metodología utilizada para el cálculo del componente informal (sector privado no registrado), este subíndice presenta un rezago de cinco meses en su publicación, dado que se construye a partir de promedios trimestrales móviles de los ingresos horarios reportados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).