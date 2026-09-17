Tras varias semanas de incertidumbre, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros logró cerrar un nuevo acuerdo paritario para actualizar los sueldos del sector.

El entendimiento, rubricado en acuerdo con la FADEEAC, la FAETyL y la CATAC, fue oficialmente homologado por el Ministerio de Capital Humano y comprende un aumento total del 10,1% a distribuirse en seis tramos.

En el mismo sentido, el convenio firmado por el gremio liderado por Hugo Moyano y las patronales del sector incluye además refuerzos económicos mediante sumas fijas.

Atención Camioneros: qué dice el nuevo aumento

A través del acuerdo se pactó un incremento salarial para el tramo marzo-agosto 2026, sobre las remuneraciones básicas del CCT N° 40/89. De esta forma, se dispuso que la mencionada suba se abone de la siguiente forma:

Marzo: 2% de aumento salarial sobre los haberes vigentes.

Abril: 1,8% de incremento remunerativo.

Mayo: 1,7% de ajuste en la escala básica.

Junio: 1,6% de suba mensual.

Julio: 1,5% de aumento e incorporación de $27.258 al básico.

Agosto: 1,5% de incremento salarial final.

Es importante señalar que cada porcentaje se aplica directamente sobre los salarios básicos del mes anterior y que la homologación del acuerdo se da de forma retroactiva, por lo que estas subas ya se aplicaron a los salarios del sector.

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La paritaria contempla también un proceso de blanqueo de sumas en los ingresos habituales del personal. Los trabajadores reciben una mejora progresiva que impacta en el cálculo de los suplementos paritarios.

Sumas extra

En paralelo, el convenio incorporó el pago de una suma no remunerativa de $50.000 para marzo. La retribución buscó así compensar el impacto de la inflación sobre las remuneraciones del sector.

Se pactó además un premio mensual por presentismo y puntualidad solo para las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, que comenzará a abonarse a partir de abril y podrá ser absorbido por lo que paguen las empresas.

Por último, hubo una mejora en la contribución empresarial destinada a la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.

Escalas salariales y montos por categoría

Los salarios para los camioneros quedaron fijados en agosto de la siguiente manera: