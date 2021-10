La polémica parodia de José Luis Espert sobre el cruce con Nicolás Del Caño en el debate

José Luis Espert, candidato a diputado por el Frente Avanza Libertad, publicó un video en el que parodió sus cruces con Nicolás del Caño, el postulante del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U): el video ironiza sobre el debate televisivo del miércoles pasado en el programa A Dos Voces .

EL VIDEO DE JOSÉ LUIS ESPERT

"Debate con Nicolás del Caño", así comienza el video publicado por el candidato ultraliberal. En el video se puede ver a Espert vestido casualmente, al aire libre, con un caño en la mano, el cual simula ser su candidato opositor .

Espert y Del Caño en un intenso mano a mano: fraude laboral, cuentas offshore y corriente troskista



La parodia creada por el compañero de Milei buscó satirizar la falta de respuestas de parte del candidato del FIT-U en el debate que tuvo lugar en TN .

En el video, Espert grita: "Nico.. ¿me contestás sobre la empresa off-shore? Dale".

Luego de un silencio que simula la falta de respuesta del contrincante, Espert dice: "¿¡Eh¡?... ¿¡Cómo!?", mientras se escuchan risas de fondo en los alrededores del candidato de derecha. Para finalizar, el libertario le pega un cachetazo al caño con su mano izquierda .

Debate provincia: duro cruce entre Espert y Tolosa Paz, "usted habla estupideces"



los cruces entre espert y del caño durante el debate provincia

La polémica comenzó sobre el final del debate en el programa A Dos Voces, transmitido por TN: ambos candidatos se enfrentaron cara a cara, mano a mano, en el fragmento de preguntas y respuestas .

Del Caño preguntó: " ¿Usted cree que esas empresas en que los chicos pedalean horas y horas es un fraude laboral escandaloso? ", y acusó al candidato libertario de "defender a empresarios que van a las offshore que se lleven la plata para no pagar impuestos" .

Ante está última acusación, el candidato de Avanza Libertad cuestionó: "¿Vos decís que yo defiendo empresarios que se llevan la plata afuera? ¿Quiénes son?" , lo cual desconcertó completamente al partidario del FIT-U, quien dijo "¿Vos no defendés las cuentas offshore?".

Espert respondió con un rotundo "no" y apuntó: "¿Vos me conocés alguna declaración mía en la que haya defendido a las offshore? Yo te digo que no" .

Del Caño no se quedó callado y disparó con: "Lo que escucho de vos permanentemente es que planteás que los empresarios pagan muchos impuestos, y lo que yo digo es que muchos de los empresarios que vos defendés eluden y se llevan la plata afuera" .

Cuando le tocó a Espert, el candidato fue directo con una dura crítica: "¿Vos conocés países con tus ideas que viven bien?".

" Me extraña que no sepas que somos una corriente trotskista. Luchamos por un gobierno de trabajadores y trabajadoras. Tú capitalismo ya no va más . Hay un pequeño puñado de ricos que la mitad de las personas en el mundo. Son empresarios que vos defendés", retrucó Del Caño.

LA RESPUESTA DE MYRIAM BREGMAN

Nicolás Del Caño no respondió, por ahora, al video publicado por Espert. Sin embargo, su compañera de frente, Myriam Bregman, sí tuvo cosas que decir: acudió a su cuenta de twitter para apuntar de "gallito" al candidato opositor .

Escribió: "Miralo qué gallito que es cuando está solo, igual que su amigo Milei. Ese cachetazo del final marca su personalidad. En fin...".