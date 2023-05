La otra cara del "efecto sequía": un sector clave pide más dólares para importar

A un mes desde el comienzo de la campaña de soja y dos desde el inicio de la de maíz, se va conformando un panorama más claro respecto de cual es efectivamente la huella que dejará la sequía en la producción de granos y su comercialización en el exterior en las reservas del Banco Central.



De acuerdo a la última estimación de GEA-BCR, la producción de soja 2022/23 alcanza 21,5 Mt, una caída de más de 50% respecto de lo que se anticipaba al inicio de la siembra mientras que el maíz, se sitúa en 32 Mt, 40% menos que lo esperado cuando comenzó la implantación.

De esta manera, la producción total de granos en Argentina en la actual campaña alcanza algo más de 82 Mt, muy por debajo de las 127 Mt registrados en 2021/22, lo que explica una fuerte caída en las exportaciones de granos y derivados en el ciclo actual pero que, además, generará efectos conexos.

Ante este escenario poco auspicioso sobre las exportaciones en términos de volumen, el valor proyectado a exportar de los principales productos del agro (granos, harinas, aceites y biodiesel) marca un fuerte retroceso, advierte un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) .

En el año electoral, los envíos al exterior alcanzarían un total u$s 27.000 millones, por debajo de los últimos dos años, pero por encima del promedio de la década anterior (u$s 26.500 millones en 2011-2020).

Menos dólares, más importaciones

A este plano que afecta de forma directa en la acumulación de reservas del Banco Central, se suma la otra cara del "efecto sequía". La BCR proyecta un volumen de importación de soja récord de 10,7 Mt para poder abastecer las necesidades de la industria local , lo que afecta aún más las exportaciones netas.

En base a los precios y volúmenes proyectados actualmente, se prevén exportaciones netas efectivas de granos y derivados por u$s 21.360 millones , más de u$s 18.000 millones por detrás del año anterior. En estos valores se descuentan las importaciones de poroto de soja.

"De efectivizarse este valor de exportaciones netas, el 2023 quedaría por debajo de los años previos, superando sólo el valor alcanzado en el 2018", precisa el informe de Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré.

Para cumplir con los compromisos ya asumidos los operadores locales deberá importar un volumen récord de soja que demandará al BCRA divisas por u$s 5500 millones para el pago de importaciones durante el año.

Mejores precios

A que a pesar de que la caída en los volúmenes proyectados a exportar es mayor a la de aquel entonces, los precios de la gran mayoría de los granos y derivados se mantienen por encima de la media histórica, lo que permite compensar en parte este recorte en toneladas, aclaran en el informe.

Para el 2023 se prevé que la liquidación de divisas del agro caiga en una magnitud mayor a la caída en las exportaciones efectivas , precisamente por los efectos que generó el anticipo de despachos con la implementación del dólar agro 1 y 2.

En concreto, para el año actual se prevé una liquidación de u$s 25.000 millones del sector, vs. u$s 27.000 millones de exportaciones .

De esta manera, la liquidación de divisas netas en el Mercado de Cambios por parte del sector totalizaría u$s 19.400 millones en el 2023, una caída de más de US$ 20.000 millones con relación al año anterior.

Asimismo, desde la BCR reflejan que esta sería la segunda oferta neta de divisas más baja desde al menos 2010, quedando sólo por encima del 2020.