Últimos cálculos de ingresos de divisas a las reservas por el "dólar soja3"

A principios del mes pasado, cuando se concretó el "dólar soja 3", el Gobierno esperaba que se liquidaran u$s 5000 millones. Sin embargo, desde el sector pidieron un nuevo tipo de cambio de $ 350, al que el ministro de Economía, Sergio Massa, se negó.

Por lo tanto, ahora las previsiones es que terminen liquidando u$s 3000 millones hasta fin de mes.

"El dólar soja es un esquema de incentivos decrecientes, en un contexto de aceleración del crawling peg (la corrección periódica del tipo de cambio) y brecha cambiaria elevada, expectativas de devaluación desatadas, a lo que se suman las demoras en la cosecha. Del otro lado, la demanda de divisas a precio oficial es insaciable", destacó el Ieral.

Dólar soja 3

No les sorprendió entonces que, en el primer cuatrimestre de 2023, el BCRA hubiera terminado con un saldo de ventas netas de divisas por casi u$s 3000 millones. El agro liquidó u$s 2435 millones en abril, el doble de marzo pero con una caída interanual de 23% en valores corrientes. De ese monto, u$s 1613 millones pasaron por el canal del "dólar soja 3".

En GMA Capital coincidieron con que la creciente brecha reduce el incentivo a liquidar: "Por el diferencial entre el tipo de cambio de $ 300 y el dólar oficial, el BCRA tuvo que emitir $ 214.000 millones para adquirir ese pequeño monto en términos netos. Pagó un tipo de cambio implícito de $ 765 por cada divisa. De aquí en adelante, la sequía se plantea como la mayor amenaza para el Gobierno, con un costo cercano a u$s 20.000 millones con respecto a la última campaña".

Compras netas

En Invecq remarcan que el BCRA pudo comprar -neto- tan sólo u$s 279 millones desde que se implementó el nuevo dólar diferencial, mientras que en las primeras dos ediciones del programa ya entonces había comprado u$s 4287 millones y u$s 1195 millones, respectivamente.

Las perspectivas hacia adelante tampoco son favorables, dado que la sequía continuará golpeando a la oferta de divisas.