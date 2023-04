El FMI admite el impacto de la sequía y se prepara para renegociar con Argentina

Las principales cabezas que dirigen el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideraron públicamente que la sequía tiene un impacto muy severo en las cuentas públicas de la Argentina .

Es una aproximación a otra más que probable renegociación de las metas en las próximas semana, adicional a la flexibilización que ya ocurrió en marzo, dado que la escasez de dólares y de recaudación de impuestos hicieron que el objetivo de reservas quedara abajo en casi u$s 2000 millones, mientras que el resultado fiscal estaba comprometido .

El director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo, Nigel Chalk, sostuvo en una conferencia de prensa que "la situación en Argentina se complicó por la sequía".

"Nosotros respaldamos el programa del Gobierno y estamos de acuerdo en que cuando el contexto se torna difícil hay que pensar la manera para mejorar las políticas y afrontar la situación actual ", agregó. Consultado sobre otro cambio de metas, Chalk contestó que "hay un diálogo permanente y continuo; vamos a trabajar el próximo mes en la quinta revisión y estamos abiertos a ayudar si hace falta recalibrar".

Las metas con el FMI y el impacto de la sequía

Kristalina Georgieva, la búlgara que es directora Gerente del organismo, dijo más temprano durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial que "Argentina se vio afectada por una grave sequía que ha socavado el desempeño de la economía y está perjudicando significativamente a la población del país, lo que ha complicado el trabajo de los políticos".

En una entrevista con el diario El País, su número dos, la estadounidense Gita Gopinath, había reconocido que la sequía tuvo un impacto "muy importante" en el país.

La cláusula 11 del acuerdo entre la Argentina y el FMI permite renegociar el programa si hay eventos climáticos que compliquen al país

Según el último reporte técnico, la escasez de lluvias en las zonas agrícolas le restará a la Argentina este año unos u$s 6000 millones, aunque para el Gobierno la pérdida estará por encima de los u$s 10.000 millones . Así, se complicaría cumplir con las metas con el FMI, aún flexibilizadas, sin imponer nuevas restricciones en el mercado cambiario ni paralizar la actividad económica.

Por la ola de calor en marzo, las entidades agropecuarias siguen disminuyendo sus pronósticos para la cosecha de soja y maíz. Georgieva explicó que el organismo analizó las implicancias de este "shock" y afirmó que tienen el "compromiso del Gobierno de continuar afinando las políticas a la luz de las condiciones en las que se encuentran".

Este viernes la Argentina afrontará otro vencimiento del crédito con el FMI tomado en 2018, por unos u$s 660 millones, mientras que a fin de mes deberá saldar otros u$s 700 millones . La llegada del "dólar agro" permitió acumular hasta ahora unos u$s 668 millones, de los cuales una parte también salió para el pago de importaciones y deudas.

Alberto Fernández y Lula da Silva, contra el FMI

Mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, encabeza desde Estados Unidos las negociaciones con organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener dólares -ya anuncio créditos por u$s 1100 millones-, el presidente Alberto Fernández advirtió en Buenos Aires que no permitirá que el FMI "asfixie" a la Argentina y que no renunciará al gasto social .

Su par de Brasil, Lula da Silva, había dicho previamente que "no se puede estar asfixiando a los países como está haciendo ahora a la Argentina con el FMI y como hacían con Brasil y otros países". Por la tarde, Chalk evadió la polémica y repitió que están para "apoyar el programa de las autoridades argentinas, que lo han calibrado de acuerdo a sus circunstancias; hay que estabilizar la economía y el Fondo está dispuesto a ayudar".