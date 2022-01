La lapicera de Manzur: cómo es el reparto de fondos a las provincias sin Presupuesto 2022

En el primer día hábil del 2022 el gobierno avanzó con una evaluación detallada de las cuentas públicas, la marcha de la recaudación impositiva y comenzó las tareas de "reasignación presupuestaria de todos los ministerios" además del giro de fondos a las provincias .

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, en línea con lo pedido por Alberto Fernández desde su breve descanso en Chapadmalal empezó el año con una reunión de su equipo de trabajo a las 7 en punto para analizar los detalles de lo que será el reparto de fondos a los diferentes Ministerios y a los gobernadores por "decisión administrativa" teniendo en cuenta que no hay ley de presupuesto 2022 por el rechazo de la oposición en el Congreso.

Manzur expresó que "es clave y prioritario para el gobierno que las argentinas y los argentinos puedan seguir contando con un Estado presente y activo, y por eso, me he comprometido ante el Presidente a atender las necesidades de los diferentes ministerios y organismos nacionales con celeridad para que la ciudadanía no sienta en su realidad cotidiana las consecuencias provocadas por la oposición con el rechazo del presupuesto".

A la vez, el jefe de Gabinete destacó que más allá de la "irresponsabilidad muy grande" de la oposición por no ofrecer una ley de presupuesto, el Presidente "va a seguir gobernando y va a poner en marcha todas las herramientas administrativas para que el Estado siga cumpliendo su rol".

De esta manera, el equipo de Manzur avanzó en la idea de analizar las reasignaciones de partidas presupuestaria de todos los ministerios que hará falta hacer ya que regirá este año la prórroga por decreto del presupuesto 2021.

En la Casa Rosada aseguraron a El Cronista que "con la recaudación impositiva en marcha y una reactivación económica hasta mitad del año que viene no hará falta ampliar partidas presupuestarias.

Además, sostienen que los fondos seguirán repartiéndose desde la Nación de acuerdo al mismo esquema de reparto en función de las necesidades básicas insatisfechas y población de cada distrito .

SEÑAL A LAS PROVINCIAS

Con la intención de dar una señal de tranquilidad a las provincias Manzur dialogó también con los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Chaco, Jorge Capitanich; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de La Rioja, Ricardo Quintela, entre otros.

Sucede que hay una preocupación muy fuerte de parte de los gobernadores por un eventual reparto discrecional de partidas a las provincias o la parálisis de las obras públicas en función de un presupuesto que deberá ser redefinido durante todo el año sobre la marcha y en función de la recaudación impositiva. La mayor preocupación parte de los mandatarios opositores que temen represalias de la Casa Rosada en el reparto de fondos.

Al menos dos gobernadores que en las últimas horas mantuvieron contactos con la Casa Rosada por el tema del presupuesto 2022 admitieron ante El Cronista que "es muy probable que haya complicaciones para la finalización o el comienzo de obras en las provincias y en los ingresos previstos por la falta de una ley de presupuesto 2022". Manzur trató de calmar estas ansiedades aunque nadie tiene certezas plenas hasta ahora.



También hay dudas respecto del manejo de fondos que podría dispensar la Casa Rosada a algunos Ministerios cuyas partidas o fondos especiales no estaban contemplados en el presupuesto 2021 que se prorrogó y que este año no tendrán esas partidas asignadas.

Un ejemplo concreto de esto es el Ministerio de Ciencia y Tecnología que maneja Daniel Filmus donde se preveía en el proyecto de presupuesto 2022 un fondo especial de federalización de inversiones en tecnología. Ahora dependerán los gobernadores en este caso de la buena voluntad y la lapicera de Alberto Fernández .



Según un relevamiento del Centro Economía Polítivca Argentina (CEPA), en lo que respecta a las transferencias por Coparticipación, estas representan una buena parte de los ingresos provinciales: en promedio, alcanzan el 71,3% del total.

Así, el estudio advierte que en la comparación de años completos, en la variación de recursos por transferencias por Coparticipación provincia por provincia, se observa que en promedio el incremento alcanzó 62,4% nominal, con poca dispersión entre provincias. " Con este escenario, todas las provincias superarán en su recaudación a la inflación durante 2021" , dice el informe. Es decir, que el gobierno no tendría problemas en el giro de fondos a las provincias para este año.