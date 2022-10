La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales rechazó la iniciativa para que paguen el Impuesto a las Ganancias

Los integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina expresaron la "más profunda preocupación" frente a la incorporación de un artículo en el proyecto de Presupuesto 2023 por parte del oficialismo para que jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial tributen el impuesto a las ganancias.

En un comunicado, expresaron que la aplicación realizada en la discusión plenaria en la Cámara de Diputados "aparece como un desconocimiento del imperativo constitucional" contenido en el art. 110 de la Constitución Nacional, que versa sobre la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados.

Según explicaron, el contenido del artículo está dirigido "hacia los otros dos poderes del Estado que, sin instituir privilegio alguno, les impone abstenerse de dictar o ejecutar acto alguno que implique reducir la compensación que reciben por sus tareas".

Durante el debate de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del último jueves, el diputado por Entre Ríos del Frente de Todos, Marcelo Casaretto (FDT), señaló que "hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales". La reforma, según alegan desde la Junta de Presidentes de Cámaras, abarca también a empleados y jubilados pertenecientes al Poder Judicial.

"Entendemos ineludible expresar nuestra posición, siendo conocedores de la situación económica por la que atraviesa nuestro país, que de ninguna manera nos es indiferente, y la necesidad de implementar medidas de fondo y reformas institucionales para superarla y alejar los peligros que se ciernen sobre una Argentina afectada por las recurrentes crisis de esa naturaleza", añadieron.

Asimismo, marcaron que "el diálogo constructivo y de cooperación entre los distintos poderes del Estado, lejos de obstaculizar las transformaciones estimadas indispensables, permitiría zanjar definitivamente la temática en cuestión".

Por último, enfatizaron en que la medida sería un "nuevo intento de cercenar la independencia del Poder Judicial de la Nación" y que "solo trasluce incomprensión de las funciones y responsabilidades que nos caben a los magistrados y funcionarios de la justicia de la Nación".

LA DISCUSIÓN SOBRE EL PODER JUDICIAL Y GANANCIAS

En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresen al Poder Judicial paguen ganancias, pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el impuesto de sus haberes.



El diputado Casaretto dijo que en el 2022 el Estado no recaudará "129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones". "Los trabajadores que ganan más de $ 330.000 pagan Ganancias, y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan $ 1.000.000 o $ 2.000.000 mensuales no pagan", justificó.



Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también rechazó hoy el proyecto de ley de Presupuesto 2023 al manifestar mediante un comunicado "su rechazo a la incorporación, en el proyecto de ley de presupuesto nacional, de una cláusula que pretende -una vez más- violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos".



La Asociación convocó a "sesión permanente" al Consejo Directivo ante la iniciativa emanada en Comisión en el Poder Legislativo. "Como hemos señalado en ocasiones anteriores, el salario no es ganancia ni un privilegio", sostiene el documento, firmado por el presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle, y el secretario general, Marcelo Peluzzi.