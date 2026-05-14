El Gobierno publicará este viernes en el Boletín Oficial las condiciones para la licitación de AySA, la empresa distribuidora de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una cartera de 11 millones de usuarios. “Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo. “La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos. Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”, agregó el funcionario. Esta sería la cuarta empresa del Estado en salir a la venta. Aunque aún no se conoce el precio, las estimaciones rondaban los u$s 500 millones, pero solo por la mitad que saldría a la venta en bloque. La licitación será por el 90% que esta en manos del Estado y el 10% restante se dejará en manos de los trabajadores. Así, se dejó atrás la alternativa de una venta en partes, con un accionista mayoritario que se quedaría con el 51% mientras que el 39% restante se vendería a través de ofertas públicas. Así, un solo oferente tendrá el control total de la empresa sin contrapesos privados. Las empresas que podrán presentarse para competir en esta licitación deberán acreditar experiencia en la prestación de servicios de agua y saneamiento. Este es también un cambio respecto de lo que se esperaba de la licitación, que se anticipaba que podría participar todos aquellos que hayan tenido experiencia en la prestación de servicios públicos. Este cambio limita los posibles candidatos que puedan presentarse. Una vez que se presenten las ofertas, se contabilizan tres meses para el análisis de las mismas. Allí no solo se analizará la oferta económica, sino también si las empresas cumplen las condiciones necesarias, como por ejemplo tener antecedentes en este sectores. Hace dos semanas la empresa fijó las bases para su venta y estableció que la concesión será por 30 años, con revisiones de las tarifas cada cinco años, la obligación de inversiones privadas sin asistencia estatal y que la concesionaria mantenga el equilibrio económico. Desde el cambio de gestión, la empresa mejoró su balance. En 2025, la empresa alcanzó un superávit neto de $ 237 mil millones y redujo su deuda en un 85%. La venta esta semana va en línea con la aceleración de las ventas que anticipó el oficialismo en este bimestre. El anuncio se dio luego de que se oficializara la salida a la venta de Intercargo, la empresa dedicada a la operación de rampas en 16 aeropuertos del país, y la adjudicación de Transener, la distribuidora de alta tensión. Todavía sigue la espera por la venta de los tres principales trenes de carga (Belgrano, San Martín y Urquiza), que también se espera para este mes.