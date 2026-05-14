En medio de las acusaciones por presunta corrupción en su contra, Manuel Adorni participó de un acto en Mendoza junto al gobernador Alfredo Cornejo. Se trata de un acto de gestión con un trasfondo más profundo, por un lado, un jefe de Gabinete que necesita pasar página de su capítulo patrimonial y por otro lado un gobernador que no tiene reelección y debe elegir sucesor. Adorni, inauguró este jueves el Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, en el departamento de Las Heras, Mendoza. Se trata del primer proyecto realizado bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El funcionario estuvo acompañado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y por el gobernador cuyano, Alfredo Cornejo. El jefe de Gabinete aseguró que se trata del primer proyecto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y se empiezan a ver “los beneficios de una Argentina ordenada”. Además, Adorni lanzó un elogio al rol de los mandatarios provinciales y aseguró que todas las leyes en el Congreso, cómo la del RIGI, se lograron gracias a los gobernadores y los representantes de las provincias en el Congreso que “comparten un mismo norte”. A su turno, Cornejo aseguró que el régimen del RIGI fue necesario porque no se trata de un país normal. “No quisiéramos tener ningún régimen especial, pero la Argentina no ha tenido un funcionamiento normal sino no existiría esto. Se requiere una reforma fiscal”, aseveró el gobernador, en un palo para el gobierno nacional. Además, agregó que “tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional tienen muy claro que es una materia pendiente”. Adorni llegó a Mendoza en un momento tenso, el gobernador Alfredo Cornejo no tiene reelección en la provincia y debe poner un sucesor. Hay que recordar que el mandatario ya realizó el octubre pasado un acuerdo electoral con los libertarios y se volvió violeta. Sin embargo, el gobernador no está dispuesto a despejar el camino para que Luis Petri ocupe su cargo en 2027. Luis Petri tiene como ambición la primera magistratura de Mendoza desde siempre, fue la cabeza de lista en las elecciones legislativas y ahora pretende hacer lo mismo. Ya en octubre se produjeron cortocircuitos entre los dos mendocinos, Cornejo no lo quiere como su sucesor, ambos habían competido en la interna de Juntos por el Cambio de 2023. Sin embargo, Petri tiene otro frente abierto, la pelea de Manuel Adorni con su pareja Cristina Pérez y a esto se le suma las intenciones de su aliada Patricia Bullrich de obtener independencia de la Casa Rosada. El panorama está abierto. En Mendoza, las tensiones entre Alfredo Cornejo y Luis Petri empiezan a mezclarse con la discusión de fondo sobre quién conducirá el armado oficialista hacia 2027. Aunque el gobernador mantiene un alineamiento político con Javier Milei y acompaña buena parte de las reformas nacionales, en sectores libertarios de la provincia ya circula la idea de que La Libertad Avanza no debería limitarse a ser un socio electoral del radicalismo mendocino, sino disputar directamente el liderazgo provincial. Voces en off del escenario político mendocino aseguran que el sector referenciado en Omar De Marchi busca aprovechar el crecimiento libertario para construir una alternativa propia y quedarse con la centralidad del espacio oficialista. En ese esquema, Cornejo podría acompañar un frente común con la Casa Rosada, pero ya no desde la posición dominante que históricamente tuvo la UCR en Mendoza. La idea de una “ola violeta” encabezando una eventual coalición empieza a generar ruido dentro del radicalismo provincial. Ese movimiento impacta de lleno sobre Petri, que desde su desembarco en el gabinete nacional trabaja para consolidarse como el principal puente entre el cornejismo y el mileísmo. Desde cerca del ministro admiten que una avanzada libertaria demasiado agresiva sobre Mendoza podría alterar el delicado equilibrio interno de la provincia. Por eso, detrás de los gestos de convivencia entre radicales y libertarios, empieza a aparecer una disputa silenciosa sobre quién tendrá el control político real del oficialismo mendocino en los próximos años.