La inseguridad se metió de lleno en la campaña de María Eugenia Vidal

"Olé, olé, olá, olá, Paula Oliveto, Martín Tetaz y María Eugenia diputada nacional", fue uno de los cantos que entonaron los principales candidatos de Juntos por el Cambio de la CABA desde el escenario que montaron en Villa Soldati, donde esta mañana hicieron el cierre de campaña del eje sur de la Ciudad. El discurso de los candidatos, que contaron con el acompañamiento del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta , tuvo tres ejes principales: ponerle un "freno al kirchnerismo"; salir a buscar el voto para revertir el resultado en las comunas 4 y 8 y la inseguridad . Un tema que estuvo prácticamente ausente en la campaña cambiemita, pero que se metió de lleno en la agenda pública tras el asesinato del kiosquero en Ramos Mejía este domingo.

Entre bengalas, una murga, banderas de la UCR, la Coalición Cívica y el PRO, o que simplemente decían #Basta; además de distintivos de cooperativas y comedores, los candidatos a legisladores porteños y a diputados nacional de Juntos por el Cambio dedicaron la mañana de hoy a hacer un "microcierre" de campaña con el claro objetivo de revertir el resultado en las comunas ubicadas en la zona sur de la Ciudad.

A pleno rayo del sol -lo que obligó a Larreta a bajarse del escenario para ponerse protector solar en "la pelada" en medio de los discursos- los candidatos le pidieron al público que este domingo hagan un "último esfuerzo" y que salgan a buscar los votos que faltan para que JxC se haga de un bloque de 120 diputados. Además, a diferencia de lo que venía siendo la campaña de JxC, con el eje puesto en la creación de empleo, la educación y la derogación de la ley de alquileres, en la recta final, el tema de la inseguridad se llevó buena parte de los discursos de la jornada.

Juntos por el Cambio apuesta a revertir el resultado en las comunas 4 y 8.

"Nosotros somos los que le podemos poner un freno al kirchnerismo" , planteó Larreta desde el escenario, donde también remarcó que desde JxC, demostraron que "con esfuerzo y vocación", el delito puede disminuir. En otro tramo de su discurso, aseguró que con un bloque de ese tamaño "podemos votar en el Congreso leyes para que los delincuentes no salgan por la puerta giratoria ".

En este sentido, argumentó que para eso, "necesitamos un diputado más". E hizo subir al escenario a los dos candidatos que están al borde de entrar al Congreso, si JxC mejora su performance en la CABA: Fernando Sánchez (CC) y la científica del Conicet, Sandra Pitta. Y planteó -como viene haciendo la coalición desde que se puso en marcha la campaña de cara a las elecciones- que el domingo se decide entre Pitta y Sánchez o Carlos Heller (tercero en la lista del Frente de Todos), el kirchnerismo y La Cámpora.

La candidata de la Coalición Cívica, Paula Oliveto , que fue presentada como "La reina de Mataderos", también se refirió al tema de la inseguridad luego de recordar que ella misma, cuando era joven, salía a bailar a Ramos Mejía, y volvían caminando a su casa "sin miedo". Luego de plantear que mientras el oficialismo hace fiestas en Olivos, cuando la gente come "polenta", pidió "militar por el trabajo, la educación y la seguridad".

Juntos por el Cambio apunta a tener una banca de 120 diputados.

"Vayan a las casas y convenzan", le pidió a la militancia -que también llevaba banderas que llevaban el nombre del diputado Cristian Ritondo y pecheras con la cara de Vidal- para luego invitar al escenario ubicado en Lugano 1 y 2 al "Rockstar" Martín Tetaz.

El economista, que apeló "pibes" que no fueron a votar en las PASO porque "no creen más en la política", también le dedicó un párrafo a la inseguridad. Luego de recalcar que en los barrios del sur lo único que vio fue "pibes que se quieren romper el culo laburando" y que ninguno le pidió "un plan o privilegio", se desmarcó del kirchnerismo cuando aseguró que "la gente quiere que el Estado esté, que no liberen a los presos, sino que se pudran adentro" .

A los gritos de "volveremos a ser Gobierno en 2023", Vidal subió al escenario y fue la encargada de cerrar el acto. Después de cantar "A volver, a volver, vamos a volver", apuntó contra el Gobierno al que acusó de no haber escuchado ni entendido el mensaje de las urnas del 12 de septiembre.

Y aludió al nombramiento de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, al "plan platita" y a los viajes de egresados gratuitos que prometió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Por eso, ese domingo hay que decirles 'basta'", planteó Vidal, para luego asegurar que "ese ‘basta' nos va a permitir tener 120 diputados".

Vidal dio por descontado que en 2023, JxC vuelve al Poder Ejecutivo.

"Dejemos todo para que el 14 digamos que en la (Comuna) 4 y en la 8 arrasamos", arengó a la militancia. Y auguró: "Vamos a resistir los próximos dos años y vamos a gobernar en 2023" .

Cierre final

Mañana a las 18, la lista completa de Juntos por el Cambio -hoy faltaron algunos de sus integrantes, como Ricardo López Murphy y Fernando Iglesias, que estaban en otras actividades- hará el acto de cierre de campaña en Recoleta.

El lugar elegido es la Floralis de Av. Figueroa Alcorta. La cita es a las 18 y allí esperan cerca de 1000 asistentes. Se da por descontado que los ejes serán los mismos: decirle "basta" al kirchnerismo, la necesidad de tener un bloque de 120 diputados para ponerle un "freno" al Gobierno, la cuarentena de proyectos que tienen bajo el brazo para presentar después del 10 de diciembre y, quizás, apelen nuevamente a la inseguridad.