El desgarrador relato del hijo del kiosquero asesinado: "Un hijo de p... y nos arruinó la vida a todos"

Familiares del kiosquero asesinado en Ramos Mejía hablaron anoche a la prensa en el marco de la multitudinaria marcha de ayer que pidió justicia y reclamó contra la inseguridad.



Pedro Sabo, padre de la víctima, aseguró que "pediría la pena de muerte" para los culpables de la muerte de su hijo. En tanto, los hijos del comerciante también hablaron, recordaron a su padre muy emocionados y expresaron: "Me sacaron a mi papá, me quiero ir del país".

Los hijos, Tomás y Nicolás

Tomás dijo: "Mi viejo trabajaba de domingo a domingo. Se levantaba a las 7 de la mañana y estaba todo el día en su negocio. Siempre le gustó su trabajo. El kiosco era su vida y vino un hijo de p... y nos arruinó la vida a todos".

"Desde que tengo uso de razón acá no hay seguridad. Todo el tiempo pasan cosas. Toda la vida le tuve miedo a la muerte y ayer me lo sacó a mi papá. Se quejan de que los pibes se van del país, pero tampoco hacen nada para que se queden. Yo me quiero ir del país: no me dan nada acá. Tengo más futuro en cualquier otro lado", sostuvo.



Por su parte, Nicolás dijo que a su padre lo "mataron por trabajar". "En un minuto te cambia todo", dijo.

"Mi papá estuvo siete años laburando para comprarse su casa y darnos lo mejor a nosotros. Trabajaba de domingo a domingo. Yo a veces le discutía: ‘¿Por qué todos los días? ¿Por qué no cerrás los domingos?'. Al final, lo mataron por laburar", afirmó.

El padre, Pedro

Pedro Sabo, el padre del kiosquero asesinado en Ramos Mejía, aseguró hoy que "pediría la pena de muerte" para los culpables de la muerte de su hijo y contó que el ministro de Seguridad Sergio Berni le dijo que el delincuente "no zafa de la perpetua".

"Berni me dijo que no zafa de la perpetua. Espero que pase eso porque muchas veces se dice y no se hace, pero yo pediría pena de muerte. ¿Por qué el estado no puede aplicársela a esta gente si esta gente no sirve para otra cosa?", indicó.

En diálogo con Luis Majul en el programa "Esta Mañana" que se emite por Radio Rivadavia y al ser consultado acerca de la presencia de Berni, Sabo manifestó: "Por lo menos dio la cara, no tengo mucho más para decir".

En cuanto a la marcha que se realizó para pedir justicia por el crimen de Roberto Sabo, su padre señaló: "Sabía que iba a ir gente pero no esta cantidad, fue una multitud. Eso quiere decir como lo querían a mi hijo, todo el mundo lo conocía, fue impresionante".

Además dijo: "No hacemos nada con que anden los patrulleros, hay que agarrar al chorro mostrarlo en la televisión, dónde vive y ver si le da un poco de vergüenza".

"Somos una familia muy unida, a mi nieto pobrecito le tocó esto a esta altura de la vida. Los chicos, uno de 26 años y uno de 18, se iban de vacaciones juntos con el padre", expresó Pedro Sabo.

Finalmente manifestó: "Mi hijo no pudo disfrutar de su casa que se hizo. Esto nos arruinó la vida, no me cierra y no lo puedo entender".