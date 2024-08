Macri reagrupó a su tropa en la Fundación Pensar y soltó una sorprendente confesión sobre su paso por el Congreso

El ex presidente Mauricio Macri cerró la jornada inaugural del relanzamiento de la Fundación Pensar en Paraná, Entre Ríos, con un discurso cargado de autocrítica y mensajes sobre el poder y la política. Macri, quien evitó criticar directamente al presidente Javier Milei en medio de la creciente tensión entre ambos, calificó de "bochorno" las denuncias por violencia de género que enfrenta el ex mandatario Alberto Fernández. "El poder es para transformar y construir. Hemos visto -con mucho bochorno y dolor- lo que hizo el ex presidente con el poder", afirmó Macri.



En un tono introspectivo, Macri también admitió que su desempeño como diputado fue deficiente: "Fui un pésimo diputado, hay que saber lo que se hace ahí", declaró, refiriéndose a su paso por el Congreso entre 2005 y 2007.

El evento, que se desarrolló bajo el lema "La refundación de Pensar", reunió a destacadas figuras del PRO, incluyendo a María Eugenia Vidal, presidenta de la Fundación Pensar, y a los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Chubut, Ignacio Torres.

En su intervención, Vidal destacó la necesidad de ser "generosos" y "no especular" en la nueva etapa que enfrenta el país, señalando que el PRO debe poner sus propuestas y aprendizajes al servicio del gobierno para contribuir al cambio que Argentina necesita. "No es cuánto peor mejor. Tenemos que poner lo mejor de nosotros a disposición del gobierno que representa el cambio porque somos los primeros interesados en que suceda", afirmó Vidal, llamando a un compromiso renovado con los valores del partido.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Hotel Marán de Paraná, incluyó paneles temáticos sobre federalismo y gestión, moderados por figuras clave del espacio, como la vicepresidenta de Pensar, Silvia Lospennato, y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia. Además, contó con la participación remota del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien enfatizó la importancia de una gestión transparente y eficiente en su mensaje. "Cada peso que gaste el Estado va a tener que ser explicado por los funcionarios", afirmó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, subrayando su compromiso con la transparencia en la gestión pública.