Vidal apuesta a una bancada de 120 diputados de JxC para bloquear al kirchnerismo en el Congreso

En Juntos por el Cambio son conscientes de las limitaciones que tendrán en el Congreso: ni un batacazo en las elecciones de noviembre alcanzaría para revertir su configuración actual . La mayoría que el Frente de Todos tiene en el Senado es irreversible. Y en Diputados, el quórum propio es casi una utopía. Ante este panorama, su objetivo es conformar un bloque de 120 diputados (hoy son 116); por debajo del número mágico que los habilitaría a celebrar sesiones por su cuenta y avanzar con iniciativas propias.

Es por ello que su principal propuesta en la campaña girará en torno a lo que "no votarán", más allá de los proyectos que -saben- quedarán cajoneados como la mayoría de las iniciativas que la coalición presentó desde que se convirtió en oposición.

Con estas limitaciones asimiladas, la principal propuesta que les hacen a los electores, a los que les vienen advirtiéndoles que el oficialismo está a "7 bancas de controlar el Congreso", es ser el dique de contención del oficialismo.

"Solo un bloque grande en el Congreso puede frenar al kirchnerismo", dijo María Eugenia Vidal esta mañana desde Parque Patricios, donde dio a conocer las propuestas que, junto a sus compañeros de lista, intentará colar en el Congreso una vez que se renueve la Cámara baja.

"Nuestra principal propuesta es un bloque de 120 diputados que les ponga un límite, que frene la dirección equivocada que tomaron, y que empiece a girar, porque eso, en el Congreso, no lo hacen personas individuales, lo hace un bloque", dijo la precandidata.

Así, dejó entrever que las propuestas que redactó junto a su equipo verán la luz, en todo caso, el día que arriben nuevamente al Ejecutivo o que tengan mayoría en ambas cámaras. Ese día podrán dar el "giro". Ahora, el foco estará puesto en el "freno" .

"Para poder frenar hay comprometerse públicamente a lo que le vamos a decir que no", continuó la exgobernadora bonaerense. Así como Vidal, en el interbloque entienden que desde que Alberto Fernández desembarcó en Casa Rosada, su principal activo es la unidad. Salvo un par de fugas, el interbloque se mantuvo intacto tras la derrota de 2019 .

Juntos por el Cambio se autopercibe como la "verdadera oposición". El resto de los bloques que habitan el Congreso no son más que "opositores blue", como suele decir un peso pesado del radicalismo. Ellos se presentan como los verdaderos "garantes de la república" pese a que, en muchos casos, la negativa de bancadas más pequeñas, pero independientes, también aportaron lo suyo para frenar algunas de las medidas más resonantes que quiso impulsar el oficialismo. Por caso, la expropiación de Vicentín, la Reforma Judicial o del Ministerio Público Fiscal o incluso la Ley Semáforo.

" No vamos a votar más impuesto y ese es un compromiso de todos los legisladores en nuestra lista. No vamos a votar superpoderes ni reforma judicial de ningún tipo que beneficie al poder ", comenzó a enumerar la exgobernadora durante en acto en el que se mostró acompañada de Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y Patricia Bullrich.

"No vamos a votar expropiaciones, ni nada que avance sobre la propiedad privada, usurpaciones, toma de tierras. No vamos a avalar eso. No vamos a votar ninguna reforma sanitaria que le quite la obra social o la prepaga o su esfuerzo a nadie", continuó.

Además, se encargó de dejar en claro que tampoco votarán "ninguna ley que pretenda cerrar las escuelas, que todavía hoy está en discusión en el Congreso", en alusión a la denominada ley Semáforo, que establecía una serie de parámetros epidemiológicos a partir de los cuales el Ejecutivo quedaría habilitado a establecer el cierre de las aulas.

"Todo eso no lo vamos a votar. Pero sobre todo, no vamos a votar nada que avasalle nuestra libertad ", remató.

Coparticipación

La exgobernadora bonaerense devenida en candidata porteña le dedicó un capítulo de su acto a los fondos de coparticipación que perdió la CABA el año pasado, en el marco del conflicto con la policía bonaerense.

"Toda esta lista está comprometida con la recuperación de esos fondos de coparticipación de la Ciudad", anunció Vidal, al recordar que el 9 de septiembre se cumple un año de aquella quita.

Y puso entre la espada y la pared a sus contrincantes porteños: "Invitamos a todos los candidatos de todas las fuerzas que cuando se trate la recuperación de los fondos, van a votar a favor".

Vale recordar que el año pasado, cuando el asunto pasó por el Congreso (hoy está en manos de la Justicia), los diputados del FdT porteños votaron a favor de reducir los fondos porteños en pos de las arcas bonaerenses.