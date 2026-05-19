El negocio porcino argentino atraviesa una paradoja cada vez más visible: mientras la producción crece con fuerza y alcanza niveles récord, la rentabilidad de buena parte de las granjas se deteriora hasta ubicarse entre las peores de la última década.

Según un informe, durante el primer trimestre de 2026 la producción porcina aumentó un 15,7% interanual, impulsada por una mayor tecnificación, mejoras de productividad y expansión de establecimientos: se volcaron al mercado 222 mil toneladas equivalentes res, el mayor volumen registrado en un primer trimestre de los últimos 20 años.

Sin embargo, el crecimiento de la oferta empezó a generar un problema inverso al que históricamente enfrentaba el sector: exceso de carne disponible y presión bajista sobre los precios .

Si bien el cerdo logró mantenerse como una de las proteínas más competitivas frente a la carne vacuna, algo que ayudó a sostener el consumo familiar incluso en un contexto de menor poder adquisitivo el resultado fue un deterioro marcado de los márgenes económicos , especialmente en los establecimientos menos eficientes.

El primer trimestre de 2026 fue uno de los peores de la última década para la rentabilidad porcina. En pesos constantes, el margen neto promedió $ 194 por kilo producido, el segundo peor registro para un primer trimestre en diez años.

Récord de producción, pero márgenes cada vez más finos

El crecimiento del negocio porcino argentino fue una de las transformaciones más silenciosas de la agroindustria local durante la última década.

El consumo interno ganó terreno frente a la caída de la carne vacuna y el sector incorporó tecnología, genética y escalas productivas más competitivas. Sin embargo, el nuevo escenario muestra que producir más ya no garantiza ganar más.

El informe dado a conocer por la Fundación Mediterraneo advierte que el precio del capón comenzó a perder fuerza frente a una oferta interna que crece más rápido que la demanda. Aunque el consumo de carne porcina continúa firme, el mercado ya empieza a mostrar señales de saturación en algunos segmentos.

A eso se suma un contexto de costos todavía elevados en alimentación, logística y financiamiento.

Sobrevive el más eficiente

La diferencia entre establecimientos eficientes y rezagados aparece hoy como uno de los principales factores que explican la rentabilidad del negocio.

Mientras las granjas de mayor productividad todavía logran márgenes positivos de hasta $ 413 por kilo producido, los establecimientos menos eficientes ya muestran pérdidas cercanas a los $174 por kilo.

El dato refleja una nueva etapa para el sector: la expansión generalizada empieza a dar paso a una competencia mucho más marcada por eficiencia, escala y capacidad de integración comercial.

En otras palabras, el negocio porcino empieza a parecerse cada vez más a otros sectores agroindustriales donde la supervivencia depende menos del crecimiento general del mercado y más de la productividad individual de cada empresa.

El dato inesperado: lejos de Rosario se gana más

Uno de los puntos más llamativos del informe es que las mejores rentabilidades no aparecen necesariamente en las zonas más cercanas a Rosario, tradicional núcleo logístico y agroindustrial del país.

Las granjas ubicadas más lejos de ese centro muestran, en varios casos, mejores resultados económicos relativos.

El fenómeno se explica por distintos factores:

menor competencia regional,

integración vertical,

costos de ocupación más bajos,

y estrategias comerciales más adaptadas a mercados locales.

El dato empieza a dibujar un nuevo mapa para el negocio porcino argentino, donde la ubicación geográfica deja de ser únicamente una ventaja logística y pasa a combinarse con eficiencia y capacidad comercial.

El consumo sostiene, pero no alcanza

El crecimiento del consumo interno fue uno de los motores centrales del boom porcino argentino. Durante los últimos años, la carne de cerdo logró consolidarse como alternativa más económica frente a la carne vacuna y expandió su presencia en supermercados, carnicerías y cadenas gastronómicas.

Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la producción empieza a superar la velocidad de absorción del mercado interno.

Por eso, para los analistas del sector creen que la próxima etapa del negocio porcino argentino dependerá cada vez más de:

mejorar productividad,

ganar mercados externos,

desarrollar exportaciones,

y sostener eficiencia de costos.

El boom porcino argentino sigue creciendo en volumen, pero el negocio empieza a entrar en una nueva etapa donde producir más ya no necesariamente significa ganar más.