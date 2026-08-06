En esta noticia Mantienen optimismo inflacionario

El Banco de México cumplió con la expectativa del consenso del mercado y dejó sin cambios la tasa de interés referencial en 6.5%.

En su comunicado de decisión de política monetaria, el Banxico aseguró que la decisión fue unánime y fue impulsada por una reducción sostenida en la inflación general, que al cierre de la primera quincena de julio se ubicó en 3.1%, su punto más bajo desde diciembre de 2020.

“Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados del contexto internacional. El Banco Central reafirma su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable”, detalla el documento del organismo liderado por Victoria Rodríguez Ceja.

El Banxico señaló que en el periodo abril-junio la actividad económica global se mantuvo en un ritmo de crecimiento similar al del trimestre previo.

“En varias de las principales economías avanzadas, la inflación general disminuyó en junio debido en gran medida a la caída en los precios de energéticos, mientras que la subyacente se redujo solo en algunas de ellas”, dijo el banco.

Mantienen optimismo inflacionario

Los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico señalaron que las previsiones de inflación apuntan a que los indicadores general y subyacente desciendan a lo largo del horizonte del pronóstico, que abarca hasta el cierre de 2028, aunque con una velocidad más gradual a lo previsto anteriormente.

“Se espera que la inflación general converja a la meta (3%) en el cuarto trimestre de 2027”, detalló el organismo central.

Este horizonte representó la décima vez que el Banco de México pospone la meta de inflación, establecida en 3%, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.