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La Ciudad de Buenos Aires (CABA) difundió este jueves el dato de inflación correspondiente a septiembre de 2026, que fue de 1,8%. Así, en los primeros nueve meses del año acumula un alza del 23,7%. En la variación interanual, el indicador llegó al 32,9%.

Cabe señalar que el dato de CABA se considera un precursor del de número a nivel nacional, que se conocerá la próxima semana cuando el INDEC publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Durante septiembre, la variación del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) fue motorizada por las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General.

Rubro por rubro, los precios que más subieron en CABA

Entre los rubros de mayor incidencia se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento de 2,3% y explicó 0,47 puntos porcentuales de la variación total. Esta suba responde principalmente a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un alza de 2,1% y aportó 0,37 puntos porcentuales. Dentro de esa división sobresalieron las Verduras, tubérculos y legumbres (11,3%) y, en menor medida, Carnes y derivados (1,3%) de Leche, productos lácteos y huevos (1,9%).

En tanto, el segmento Salud aumentó 2,2% e incidió 0,21 p.p., como consecuencia de las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. Educación, por su parte, subió 2,9% y aportó 0,15 puntos porcentuales por los incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal.

Inflación CABA: qué pasó con los bienes y servicios en septiembre

El comportamiento de los bienes y servicios volvió a ser dispar en septiembre. Los Bienes registraron una suba de 1,6%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2 puntos.

Según el informe de IPCBA, la dinámica mensual de los Bienes estuvo vinculada a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente verduras y, en menor medida, carnes y lácteos), de las prendas de vestir y de los medicamentos.

“En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los valores de los gastos comunes por la vivienda y en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida”, añadió el reporte.

En sentido contrario, las caídas en las tarifas del alojamiento en hoteles y en los precios de las entradas de cines, teatros y otros eventos, contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación.

En términos interanuales, los bienes alcanzaron una variación del 27,9%, mientras que los servicios llegaron a 36%.

Precios estacionales y regulados

Los bienes y servicios Estacionales promediaron un alza de 2,3% durante septiembre, arrastrados por los aumentos en los precios de las verduras y de las prendas de vestir. En sentido contrario, las caídas en las tarifas en alojamiento en hoteles contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación.

En términos interanuales, esta agrupación se desaceleró hasta 19,8%, y marcó un descenso de 0,4 puntos porcentuales frente al mes anterior.

Por último, la agrupación Regulados registró un alza de 2,1%, destacándose las actualizaciones en las cuotas de educación formal (nivel inicial, primario y secundario) y de la medicina prepaga.

Le siguieron en importancia, los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de suministro de agua, de gas por red y de electricidad, junto con incrementos en los boletos de subte y de colectivo urbano. De esta forma, este agregado se mantuvo estable en 41,6% interanual.