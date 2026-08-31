Las principales monedas virtuales registran nuevas cotizaciones este lunes, 31 de agosto de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

De acuerdo con los datos difundidos en el portal oficial de Binance, seguidamente se presentan las cotizaciones de los activos digitales más destacados:

El precio de las principales criptomonedas (foto: archivo).

La cotización de Bitcoin se encuentra actualmente en 78,292 dólares, lo que equivale a 125,635,172.4 pesos argentinos. En las últimas 24 horas, su variación ha sido positiva en un 0.14%, lo que sugiere una estabilidad en su rendimiento, a pesar de la volatilidad habitual que caracteriza al mercado de criptomonedas. Este leve aumento puede ser indicativo de un interés renovado en Bitcoin, que continúa consolidándose como la criptomoneda más valiosa del mercado.

Por otro lado, Ethereum, con un precio de 2,445.3 dólares o 3,923,972.91 pesos argentinos, ha enfrentado un retroceso del 0.63% en las últimas 24 horas. Esta caída refleja los desafíos que la criptomoneda está enfrentando actualmente, a pesar de su popularidad y adopción en diversas aplicaciones. El futuro de Ethereum dependerá de su capacidad para superar estas fluctuaciones y mantener el interés de los inversores en un entorno competitivo.