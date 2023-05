En la Casa Rosada no sorprendió demasiado la decisión final de Cristina Kirchner de declinar a su candidatura presidencial. Era algo esperable para el albertismo, aunque lo que más llamó la atención al Presidente fue el mensaje que incluyó la jugada política. Esto es: una dura crítica a la gestión y complicaciones políticas para el futuro inmediato.

La incomodidad en que dejó la vicepresidenta a Alberto Fernández quizás fue prevista por el mismo Presidente quien llamativamente ayer fue uno de los grandes ausentes en el Congreso partidario del PJ en Ferro. Horas antes del acto el jefe de Estado decidió no concurrir.

En la Casa Rosada no lograron justificar anoche ante las consultas de El Cronista los motivos del faltazo de Alberto Fernández que tenía un lugar privilegiado en el escenario por ser presidente del PJ.

¿Sabía de antemano el jefe de Estado de la carta furibunda que enviaría Cristina Kirchner? ¿Le habían llegado mensajes desde la vicepresidenta por la decisión de bajar la candidatura? Nadie se anima a responder.

"Todo era previsible. Lo venía diciendo" , explicó un allegado al Presidente sobre la declinación de Cristina Kirchner. Pero lo central en el mensaje fueron los tres retos que a simple vista dejó la carta abierta de la vicepresidenta.

1-CRITICAS AL GOBIERNO.

En el mensaje de Cristina Kirchner no pasó desapercibido el duro pasaje que le dedicó a Alberto Fernández. Aunque no lo mencionó de manera directa lo comparó con Mauricio Macri por acordar bajo distintos contextos con el Fondo Monetario: "No es casual que ninguno de los Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral", dijo .



Las críticas podrían alcanzar a Sergio Massa que también lleva adelante las negociaciones con el Fondo por la deuda. Pero Cristina Kirchner sólo habló de "los Presidentes".

En la Casa Rosada minimizaban las duras palabras de la vicepresidenta al sostener que "no fueron relevantes" o "es una vuelta de página", como dijo un secretario de Estado muy amigo de Alberto Fernández.

Para que no quedaran dudas de los cuestionamientos al Presidente y, en rigor, a su propio gobierno, la vicepresidenta habló de "las consecuencias catastróficas de la pandemia" no sólo en lo sanitario y social sino también en lo económico. Y en contra de los discursos pos pandemia que suele esgrimir Alberto Fernández la líder del kirchnerismo remarcó: "de la pandemia no salimos mejores".



Hacia el final del mensaje hubo otro pasaje de duro cuestionamiento a la gestión de Alberto y un reto de cara al futuro cuando Cristina Kirchner reclamó " un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos" .

No sólo esto. Añadió la necesidad de un plan de gobierno "que es necesario no sólo para el peronismo, sino para el sistema democrático en su conjunto". Es decir, que el actual modelo de gobierno está lejos de lo que ella entiende como necesario para ganar en los comicios.

2-CANDIDATOS EN PUGNA.

La decisión de la vicepresidenta de autoexcluirse de la lista de candidatos deja al Frente de Todos en una batalla interna sin precedentes donde podrían competir por las PASO al menos tres ministros de Alberto Fernández como son el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro y eventualmente el ministro de Economía, Sergio Massa.

¿Regirá para estos funcionarios la lógica que impuso el mismo Alberto Fernández al sostener que "no se puede gobernar y ser candidato al mismo tiempo"?

"Lo mejor que le puede pasar al Frente de Todos es tener un espacio amplio, plural, donde todos los que se sientan en condiciones de competir lo puedan hacer. Voy a hacer el esfuerzo para tratar de ser una de las alternativas para competir en estas PASO", dijo Rossi anoche al conocer la decisión de Cristina Kirchner. Se trata de uno de los alfiles de Alberto Fernández que irá a las PASO junto con otro de sus candidatos como es el embajador Daniel Scioli.

Está claro que el problema sustancial que le deja Cristina Kirchner al Presidente es una feroz interna en el mismo seno del Gobierno. Es cierto que la Argentina no transita por el mejor momento económico como para que un ministro se dé el lujo de administrar y hacer campaña.

3-EL ETERNO FANTASMA.

En el último tramo del mensaje de Cristina Kirchner quedó picando en el aire otro reto importante para Alberto Fernández y todos aquellos que no comulgan directamente con la vicepresidenta. Concluyó su carta refiriéndose a quienes "exigen la desaparición del peronismo o del kirchnerismo", a quienes les pidió prestar atención a "la larga lista de 'exterminadores vernáculos' que nunca pudieron convencer a los argentinos (...) a vivir en una nación libre, cuyo pueblo progresa en orden y es feliz".

Algunos recordaron aquella frase que desplegó Alberto Fernández el año pasado ante el periodista Roberto Navarro donde habló de "terminar con 20 años de kirchnerismo". Apenas un presagio.

Otros entreven en este mensaje de Cristina Kirchner la idea de que la vicepresidenta jugará fuerte con un candidato (llámese Massa o Wado de Pedro) para contraponer al postulante del albertismo.

"Ahora toda la atención estará puesta en ver si Cristina decide jugar fuerte con alguien o deja hacer. Su peso será importante", remarcó ante El Cronista un fiel funcionario del Presidente.

Cualquiera sea la definición final en la campaña la gravitación de Cristina Kirchner implicará también un condicionante para el Presidente y lo que resta de su mandato.