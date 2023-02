La guerra de la deuda: Gabriel Rubinstein cruzó a la oposición y dejó una propuesta crucial para calmar ánimos

Después de casi un día de silencio desde el equipo económico al comunicado de Juntos por el Cambio sobre el riesgo de la deuda, aunque con anuncio de acelerar la recompra como señal al mercado, fue el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, quien salió a cuestionar a la gestión anterior el martes pero la disputa siguió.

Los cruces volvieron este miércoles desde temprano, con un fuerte reclamo del integrante del equipo de Sergio Massa a los principales referentes económicos de la oposición y los cuestionamientos de economistas cercanos como Emmanuel Álvarez Agis que acusó a la oposición de querer generar el desplome de la deuda y un salto del dólar.

Rubinstein arrobó a Hernán Lacunza, Luciano Laspina, Ricardo López Murphy y Eduardo Yeyati y disparó: "Si el problema son los vencimientos 2023, ¿por qué no cambian discurso? ¿Qué tal si dicen que de ninguna manera piensan reperfilar?", advirtió sobre uno de los riesgos que se avizora ante un eventual cambio de Gobierno, con el recuerdo de la reprogramación compulsiva de la deuda en pesos de Lacunza que representó un virtual default.

Gabriel Rubinstein pidió a la oposición que diga que no va a reperfilar deuda en pesos si gana las elecciones

"Y así nos ayudan a diluir, ahora, las torres (de vencimientos) y a baja tasa de interés, para 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030... Si ganan, será bueno para ustedes. Y en todo caso será bueno para el país", agregó el hasta hace unos meses consultor que aceptó el cargo luego de una larga negociación con Massa.

déficit cero

Rubinstein además dejó una propuesta para adelante: "¿Y si para que la deuda no crezca más, buscamos todos, como política de estado, aprobar un presupuesto sin déficit fiscal primario?"

El acuerdo con el FMI prevé que se llegue al equilibrio fiscal en 2025. Este año está previsto un déficit de 1,9%/PBI que ya se encuentra bajo presión del kirchnerismo, por eso las respuestas al economista apuntan que pueden gastar menos de lo presupuestado, algo que difícilmente tenga el aval de Cristina Kirchner.

Hasta la tarde de ayer, la única voz oficial había sido la de Antonio Aracre, el jefe de asesores de Presidencia que acaba de asumir pero no duda en defender a capa y espada la gestión. "¿Bomba de tiempo? ¿Tasas usurarias imposibles de pagar? De verdad JxC cree que la gente no tiene memoria para recordar cómo llegamos al FMI y al "reperfilamiento" (eufemismo de default) del ex ministro Lacunza?", escribió el flamante integrante del Gobierno.



la deuda, ¿es sostenible?

Uno de los que entró en la discusión por la oposición fue el ex Subsecretario de Programación Macroeconómica de Cambiemos, Luciano Cohan, pero por el lado del déficit cero. "Me parece una gran idea. Podrían empezar por dejar en 2023 el resultado primario en equilibrio como lo encontraron en 2019 y como hicieron muchos otros países de la región", indicó y acompañó con un gráfico que muestra, sin embargo, que no todos los países lograron volver a los niveles pre-pandemia .

Me parece una gran idea. Podrían empezar por dejar en 2023 el resultado primario en equilibrio, como lo encontraron en 2019 y como hicieron muchos otros paises de la región. pic.twitter.com/k33UiHmVXs — Luciano Cohan (@LucianoCohan) February 8, 2023

Para el viceministro de Economía, "la deuda en pesos es manejable y sustentable. Representa el 24% del PBI (incluyendo bonos de largo plazo como el Discount y el Cuasipar) y la mitad está en manos del propio Estado Nacional. Se compara con deudas al 124% del PBI como Colombia y el de Brasil con 65,6% del PBI".

Para el ex viceministro y titular de la consultora PxQ Emmanuel Alvarez Agis, "la deuda en pesos, desde el punto de vista técnico, no representa ningún problema para la Argentina", dijo en declaraciones a Radio con Vos. Y deslizó que es "un chiste de mal gusto" que JxC hable de la deuda .

"Lo que está buscando Cambiemos es que el Gobierno tenga una crisis financiera donde la deuda se haga pomada y el dólar se vaya al demonio". Si sucede eso, el dólar se va al demonio y Cambiemos obtendría un beneficio no solo electoral sino económico-político", lanzó.

En cambio, el economista de Empiria Juan Ignacio Paolicchi consideró que la sostenibilidad de la deuda no se puede asociar a la relación deuda/PBI "cuando tiene que ver con la trayectoria del resultado fiscal, la tasa de interés y el crecimiento de la economía", indicó . "Poco importa si te vencen 1%, 10% o 100% del PBI. Si nadie quiere financiarte, tu deuda se vuelve insostenible, no importa el tamaño. No es muy difícil", concluyó.

El poroto de los acreedores

En el medio de los cruces entre el Gobierno y la oposición por la deuda, la Coalición de Tenedores de Deuda provincial emitió un breve comunicado donde detalló que "Entre Ríos repagó hoy el 5% de su bono 2028, en término".

"Es la primera que empieza a amortizar su deuda reestructurada no garantizada. Siguen Mendoza y Jujuy (Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe nunca reestructuraron, ni Tierra del Fuego su bono garantizado). Empieza un lento proceso de recuperación del crédito", establecieron los bonistas que se unieron para negociar principalmente con la provincia de Buenos Aires.