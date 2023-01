La excelente noticia de ANSES para AUH: se activará un pago extra si presentan un documento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará en unos meses la posibilidad de que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) soliciten el 20% que se retuvo en el 2022.

La única forma para poder pedirlo es a través de la Libreta de Asignación Universal en la cual se acreditan todos los datos escolares y sanitarios de los niños menores de edad.

Las personas que no lo presenten durante el plazo habilitado no podrán recuperar el monto correspondiente y no hay excepciones.

anses: ¿Cuál es el extra para AUH?

El organismo previsional retiene todos los años un 20% de los haberes de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para chequear que cumplen con todos los requisitos.

La forma de corroborar sus datos será a través de la Libreta de Asignación "el mecanismo que tenemos desde el Estado Nacional para verificar la asistencia escolar, el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación y los controles de salud de las chicas y chicos que reciben la asignación".

Además, a diferencia de otros trámites, la primera parte se puede completar de manera 100% virtual con el objetivo de que sea más fácil para todos.

El paso a paso para poder hacerlo:

Descargar el formulario Libreta (PS.1.47) desde www.anses.gob.ar, mi Anses, con la Clave de la Seguridad Social. Luego, imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio, y llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado. Por último, presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar.



