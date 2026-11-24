Aprueban el RIGI con la mayor inversión de la historia: u$s 50.700 millones en Vaca Muerta

YPF presentó este martes la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para Narambuena, un proyecto de petróleo no convencional con producción de gas asociado para el desarrollo del norte de Vaca Muerta.

Narambuena contempla una inversión estimada de u$s 11.688 millones a lo largo de sus 21 años de desarrollo y se trata de la segunda de las tres solicitudes que tiene prevista la petrolera de mayoría estatal para desarrollar cinco proyectos en la zona norte de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

El área es operada por la petrolera de mayoría estatal, pero de titularidad compartida en partes iguales con la Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L.

Narambuena apunta a alcanzar un plateau de producción de 80.000 barriles de petróleo por día entre 2035 y 2045, acompañado por una producción de 3 millones de metros cúbicos diarios de gas. Para desarrollar el proyecto, prevé la perforación de 606 pozos a lo largo de su vida útil.

Además, la iniciativa podría generar exportaciones por unos u$s 33.000 millones entre 2027 y 2059 y alrededor de 2.970 puestos de trabajo directos, considerando los picos de actividad durante las etapas de construcción y producción.

“El desarrollo de este proyecto permitirá poner en valor una de las zonas con mayor potencial de Vaca Muerta, impulsando además la construcción de la infraestructura necesaria para el tratamiento y evacuación de crudo y gas”, prometió la empresa que preside Horacio Marín en un comunicado cuando presentó la primera solicitud para volver operativa la zona.

Proyectos RIGI Presentación de YPF

El desarrollo del Northern Hub de Vaca Muerta es una de las grandes apuestas de inversión de YPF para los próximos años, según indicó el CEO de YPF, Horacio Marín, durante la presentación de resultados del tercer trimestre.

Además de Narambuena, la compañía presentó el RIGI para el desarrollo de Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte. Aún le queda pendiente la presentación de La Escalonada y Rincón La Ceniza. La inversión bruta estimada de unos u$s 44.000 millones y un inventario cercano a 2190 pozos.

Ante una pregunta de inversores sobre la productividad de los pozos respecto del núcleo más desarrollado del sur, Marín sostuvo que todavía hay menos equipos operando en el norte, pero que la calidad de los pozos es muy buena y que espera una rentabilidad apenas inferior, de no más del 10%.