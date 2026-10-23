Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el Gobierno y celebró en redes sociales las versiones sobre un posible congelamiento de la llamada Ley Malvinas, una iniciativa impulsada por Javier Milei y elaborada bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo.

“Por eso los verdaderamente patriotas y malvineros hicimos silencio. Res non verba”, escribió este viernes en su cuenta de X. La expresión latina significa “hechos, no palabras”. El mensaje respondía a un usuario que ironizaba sobre si el “brote malvinero” del oficialismo había sido apenas “humo”.

La vicepresidenta aludió así al proyecto, formalmente denominado de Defensa de la Soberanía Nacional, que fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en septiembre. Su objetivo es endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en el territorio de las Islas Malvinas.

Además, la iniciativa busca ampliar las herramientas legales de defensa de la soberanía nacional. Prevé un régimen de sanciones económicas que alcanzaría a empresas que operan en el archipiélago, incluidas compañías estadounidenses con subsidiarias en las islas, un punto que generó objeciones diplomáticas.

La polémica estalló luego de que trascendiera que el oficialismo evaluaba congelar el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados. Según las versiones, el freno respondería a las dificultades para alcanzar acuerdos parlamentarios y a los reparos de Estados Unidos sobre las sanciones previstas.

Villarruel volvió a marcar distancia con Milei por la Ley Malvinas: «Los verdaderamente malvineros hicimos silencio» Captura X

De acuerdo con lo publicado, el subsecretario del Departamento de Estado estadounidense, Christopher Landau , habría transmitido reparos al Gobierno argentino sobre el impacto de la norma. La versión indicaba que el proyecto sería “cajoneado” sin fecha de reactivación.

Más allá de las desmentidas, el avance parlamentario enfrenta obstáculos. El proyecto todavía no consiguió dictamen en la Cámara de Diputados.

Está previsto un nuevo plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores para el martes 27 de octubre. En ese escenario, la oposición aprovecha para exigir explicaciones a la Cancillería sobre el rumbo de la iniciativa.

La desmentida del Gobierno

Este jueves, Milei salió a desmentir esa posibilidad. Lo hizo al compartir una publicación de Santiago Caputo con la expresión “PARA VARIAR...”, en respaldo al asesor. Desde un sector del Gobierno fueron categóricos: “El Presidente desmintió que fueran a congelar la Ley Malvinas y dijo que es prioridad”.

Milei salió a desmentir esa posibilidad. Lo hizo al compartir una publicación de Santiago Caputo con la expresión “PARA VARIAR...”, en respaldo al asesor. Captura X

Caputo, por su parte, escribió que la Ley Malvinas “es prioridad de este Gobierno porque la causa Malvinas es una causa sagrada para los argentinos”. También calificó de “fake news” las versiones sobre una postergación y afirmó que ningún gobierno hizo más que este por defender lo que es de los argentinos.

El asesor aseguró además que la mayoría de los gobernadores y de los bloques aliados en ambas cámaras ya expresó su apoyo al proyecto. Cerró su mensaje con una frase dura dirigida a quienes difundieron las versiones: “No se dejen psicopatear por los hijos de puta”.

Este viernes, Caputo publicó fotos saludando a los funcionarios estadounidenses que mantuvieron reuniones con el canciller Pablo Quirno y con Milei en los últimos dos días, en lo que la Casa Rosada considera “una oportunidad histórica para estrechar vínculos” entre ambos países.

Una interna que no cede

La intervención de Villarruel expuso nuevamente las diferencias dentro del oficialismo. Con su frase, la vicepresidenta sugirió que la puesta en escena inicial del proyecto careció de sustento real y cuestionó un supuesto retroceso ante las advertencias de Washington.

La intervención de Villarruel expuso nuevamente las diferencias dentro del oficialismo.

La pelea entre Villarruel y Milei escala desde hace casi dos años, desde que dejaron de saludarse en un Tedeum, cuando el Presidente la acusó de traidora. En el último mes, funcionarios como el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich y el canciller Quirno pidieron su renuncia, acusándola de intentar desestabilizar al Gobierno.

La vicepresidenta, que suele hacer gala de su raigambre familiar militar, se mueve con agenda propia y realiza acercamientos a gobernadores y legisladores del peronismo y el radicalismo. Esas apariciones, con fuerte cobertura mediática, refuerzan su perfil independiente de cara a futuras proyecciones políticas.

Mientras Milei y Caputo ratifican públicamente la continuidad de la Ley Malvinas, Villarruel reivindicó su silencio y dejó abierta una nueva controversia sobre el futuro de la iniciativa.