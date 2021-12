La agrupación "Soberanxs" propone que el Gobierno lleve al FMI ante la Corte Internacional de Justicia

"Soberanxs", espacio interno del Frente de Todos, le propondrá al Gobierno nacional solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas que peticione ante la Corte Internacional de Justicia una Opinión Consultiva, en la que se expidan sobre la forma en la que se celebró el acuerdo, en el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó un crédito de 57 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri.

Lo que la agrupación ultrakirchnerista, recientemente constituida por iniciativa de la ex embajadora Alicia Castro, el ex Vicepresidente Amado Boudou y el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Marioto, busca que se "establezca las responsabilidades pertinentes y la posibilidad de una reparación por los daños ocasionados".

Raverta desmintió a Cerruti: "Evaluamos un bono de fin de año para los jubilados"



La Comisión de Finanzas de Soberanxs, coordinada por la diputada Fernanda Vallejos y el especialista Alejandro Olmos Gaona, formularon un documento en el que "se analizan las violaciones que cometió el Fondo Monetario Internacional (FMI) al otorgar el crédito de 57 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri".

En el documento, desde la agrupación establecen que "el FMI incumplió con sus normas estatutarias y a través de sus acciones y omisiones permitió que los fondos desembolsados no fueran utilizados para su objetivo específico".

También consideraron que "esta sería la primera vez en la historia que se cuestiona al Fondo Monetario en una instancia internacional, resultando hoy imprescindible hacerlo para poner en evidencia que debe terminarse con la impunidad de sus manejos. Resulta necesario plantear una cuestión fundada en el Derecho Internacional a los efectos de acreditar de manera irrefutable la violación por parte de la institución multilateral de su Convenio Constitutivo, de manera tal de establecer su responsabilidad en los daños emergentes de los acuerdos celebrados en los meses de junio y octubre de 2018. Todo esto en virtud de lo establecido en Convenciones Internacionales, en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en las normas establecidas por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y en los principios generales del derecho que son fuente de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia".

Empleados de comercio piden bono de fin de año: de cuánto será



Desde Soberanxs aseguraron que "el Fondo celebró un stand by con el gobierno de Macri a sabiendas que era imposible pagar en 36 meses las sumas comprometidas en un acuerdo sin antecedentes en la historia de la institución, y que no respondió a las prácticas habituales del organismo. Además, el FMI no cumplió con las normas contenidas en su Convenio Constitutivo, violando las disposiciones contenidas en los artículos 1°, Sección 5, Artículo V, Sección 5, y Artículo VI, Sección 1".

El documento, cuenta con la firma de Alicia Castro, Amado Boudou, Gabriel Mariotto, Fernanda Vallejos, Alejandro Olmos Gaona, Hernán Arbizu, Mempo Giardinelli, José Pepe Sbatella, Pedro Peretti, Noemí Brenta, Horacio Rovelli, Jorge Elbaum, Cristina Banegas, Rita Cortese, Liliana Mazure, Carlos Caramello, Juan Pablo Olsson, Mariano Pinedo, Rita Cortese, Luis Arias, Horacio Ghilini, Norberto Itzcovich, entre otros.